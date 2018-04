Massimo Mauro contro Var e Rizzoli | mi fa ca**re Video | gaffe per l' ex

Sky - gaffe di Massimo Mauro in diretta : "Il Var mi fa cag**re" : “Il Var mi fa cagare”. L’autore dell’incredibile gaffe è Massimo Mauro, che non pensa di essere in diretta. Invece le telecamere sono accese e tutti a casa hanno ascoltato le parole del commentatore Sky, presenza fissa del Club condotto da Fabio Caressa.L’imbarazzo in studio è palpabile, non quello di Mauro che si ostina a credere di trovarsi in pubblicità, nonostante l’avviso dei colleghi.prosegui la letturaSky, gaffe di Massimo Mauro in ...