Massimo Giletti | la pornostar Michelle Ferrari in diretta | ' Io nei club privé ho scoperto

Massimo Giletti - insulti anti-gay a Diaco in diretta : 'Sodomita' - 'Sei un come un omicida' - lui se ne va : Brutale lite in diretta da Massimo Giletti . A Non è l'Arena Pierluigi Diaco parla della sua unione civile con Alessio, un giornalista diventato suo marito: 'Purtroppo non ho potuto sposarmi davanti a ...

Non è L’Arena - Massimo Giletti si infuria con Bocchino e lancia frecciate a Fazio : «In Rai c’è chi piglia milioni di euro e si è fatto fare la società di produzione» : Massimo Giletti, Non è L'Arena E’ bastato sentire nominare la Rai e Massimo Giletti è andato su tutte le furie. Nel corso dell’odierna puntata di Non è L’Arena, il conduttore di La7 ha avuto un duro scontro con l’ex deputato Italo Bocchino, che – durante un inaspettato collegamento telefonico – lo aveva provocato sul suo stipendio ai tempi del servizio pubblico. Nel putiferio in diretta sono volate frecciate ...

Non è l'Arena - ospiti e anticipazioni 8 aprile con Massimo Giletti : Massimo Giletti Non è l'Arena Appuntamento con il talk show di Massimo Giletti in prima serata su La7, tra cronaca, gossip e politica: Alessandro Sallusti e Daniela Santanchè Non è l'Arena in tv e streaming, diretta Il primo giro di consultazioni sarà al centro del dibattito di politica della nuova puntata ...

Massimo Giletti - all'Arena Sallusti ritrova la Santanché : La ventesima puntata di Non è l'arena , in onda domani domenica 8 aprile alle 20.30 su La7, avrà al centro naturalmente la politica. Il primo giro di consultazioni non ha portato risultati decisivi, ...

Non è l'arena : Massimo Giletti in onda anche d'estate? - : Attualità, approfondimenti e politica coloreranno il prime time della domenica del gruppo Cairo Communication per tutto il periodo dei mondiali di calcio. In occasione dell'evento calcistico Mediaset ...

Non è l’arena : Massimo Giletti in onda anche d’estate? : Massimo Giletti: Non è l’arena prosegue la programmazione fino a giugno Una bella notizia per Massimo Giletti e Non è l’arena. Il programma di approfondimento politico di La7 andrà in onda infatti per tutto il mese di giugno. Un allungamento della messa in onda motivata dagli ottimi ascolti della trasmissione della domenica sera di La7. A svelare la notizia è stato il settimanale Chi. Nel numero in uscita oggi della rivista diretta ...

Emilio Fede da Massimo Giletti : 'Quando Luigi Di Maio mi mandò un sms per ringraziarmi per Rocco Casalino' : Ciò che non sapevamo su Rocco Casalino , capo della comunicazione del M5s, lo rivela Emilio Fede , tornato in tv a Non è l'arena di Massimo Giletti . L'ex direttore del Tg4 parla di un lapidario sms ...

Massimo Giletti - il botto di Pasqua con Non è l'arena : lo share vola al 7 - 8 per cento : Una puntata scoppiettante, zeppa di personaggi e polemiche. Una puntata che infatti premia Massimo Giletti in termini di ascolti: nella domenica di Pasqua in prime-time, infatti, il programma su La7 ...

Nunzia De Girolamo da Massimo Giletti a Non è l'arena : 'Silvio Berlusconi? Possiamo dire tutto ma non che è ricchione' : Clima rilassato e molto informale a Non è l'arena di Massimo Giletti , nella puntata di domenica 1 aprile. Si parlava di politica e satira, e tra gli ospiti c'erano anche Vladmir Luxuria e Nunzia De Girolamo , che si sono rese protagoniste di un siparietto destinato a fare un po' di rumore. Già, perché Nunzia, ...