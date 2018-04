: #DiMaio su #Governo: 'Proporrò un contratto intorno a un tavolo, come si fa in Germania, a Pd senza Renzi ma con Ma… - diMartedi : #DiMaio su #Governo: 'Proporrò un contratto intorno a un tavolo, come si fa in Germania, a Pd senza Renzi ma con Ma… - vinima77 : Retweeted Maurizio Martina (@maumartina): Mentre regna il caos tra i cosiddetti vincitori del 4 marzo, noi proviam… - Tg3web : #Martina: 'Tra i cosiddetti vincitori regna il caos. Il #PD deve ripartire dalle proposte, estendere il reddito di… -

"Non si governa l'Italia con le illusioni". Lo sottolinea il reggente del Pd,, a margine di una iniziativa a Terni. "I nostri avversari che in campagna elettorale hanno promesso tutto a tutti - afferma - ora non sanno più come fare a trovare un modo per uscire dalle loro ambiguità politiche". "Credo che coerenza e serietà siano principi fondamentali per la buona politica e per il Pd in particolare, mentre trae Cinque stelle in queste ore vedo", dice.(Di lunedì 9 aprile 2018)