Martina : "Tra destra e M5S solo caos" : 19.31 "Non si governa l'Italia con le illusioni". Lo sottolinea il reggente del Pd, Martina, a margine di una iniziativa a Terni. "I nostri avversari che in campagna elettorale hanno promesso tutto a tutti - afferma - ora non sanno più come fare a trovare un modo per uscire dalle loro ambiguità politiche". "Credo che coerenza e serietà siano principi fondamentali per la buona politica e per il Pd in particolare, mentre tra destra e Cinque ...

Martina - Pd - : regna il caos tra i cosiddetti vincitori elezioni : 'Mentre regna il caos tra i cosiddetti vincitori del 4 marzo, noi proviamo a fare buona politica. E partiamo dalla proposta per estendere subito il reddito di inclusione contro la povertà'.

Pd - Orlando 'Contratto di Di Maio poco credibile. Ma in democrazia nessuno è spettatore'. Martina 'Ripartiamo dal reddito di inclusione' : ROMA - 'In democrazia nessuno è spettatore specialmente quando ci si trova in una situazione difficile come la nostra'. Il ministro della Giustizia uscente Andrea Orlando , ospite di Circo Massimo su ...

Martina - Pd - : regna il caos tra i cosiddetti vincitori elezioni : "Mentre regna il caos tra i cosiddetti vincitori del 4 marzo, noi proviamo a fare buona politica. E partiamo dalla proposta per estendere subito il reddito di inclusione contro la povertà". 9 aprile ...

Martina : M5S e Centrodestra devono risolvere le loro ambiguità : Il segretario reggente del Pd: "Noi non facciamo i piani B di altre forze politiche". E a Salvini dice: "Stia sereno. Mai con lui". Si propone come segretario del partito in vista dell'Assemblea Nazionale del 21 aprile

Taekwondo - German Open 2018 : Vito Dell’Aquila fenomenale! Che dominio ad Amburgo! Terzo posto per Martina Corelli - due podi anche tra i Junior : Fenomenale Vito Dell’Aquila. Il 17enne enfant prodige del Taekwondo domina nel German Open 2018, portando a casa una vittoria schiacciante nella categoria -54 kg e bissando il trionfo conseguito di recente nell’Egypt Open. Dell’Aquila ha prevalso nel primo turno ad Amburgo contro l’atleta di Taipei Hao Chen Hsu, sconfitto 33-13, per poi ripetersi con un netto 28-0 in semifinale contro il tedesco Daniel Chiovetta e ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maria De Filippi - Maurizio Martina - Biagio Antonacci - Enzo Iacchetti e Ignazio Moser tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiquattresima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maria De Filippi, Maurizio ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maurizio Martina - Biagio Antonacci - Enzo Iacchetti e Ignazio Moser tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventiquattresima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 8 aprile 2018 – Maurizio Martina, Biagio ...

Governo - Di Maio : “Vediamo evoluzioni nel centrodestra e nel Pd. Dichiarazioni di Martina sono un passo avanti” : “Vediamo che ci sono delle evoluzioni negli altri schieramenti, evoluzioni a cui guardiamo. Registro come un passo in avanti la dichiarazione di stamattina del segretario del Pd Martina come sono ben consapevole che Matteo Salvini sappia che al Quirinale o ci vai con il 17% o con il 37% in ogni caso non fa 51% e quindi non crei una maggioranza”. Lo ha detto il leader del M5s Luigi Di Maio, incontrando i giornalisti a margine del ...

Consultazioni - Mentana : “Pd? Un po’ di purga dell’opposizione fa bene”. Travaglio : “Martina? L’ho definito l’autoreggente” : “Se fossi un bookmaker scommetterei sulla formazione di un governo, oggi”. Enrico Mentana, direttore del Tg La7, commenta così questo primo giro di Consultazioni a margine della presentazione di ‘E’ la stampa, bellezza!‘, almanacco di MicroMega. Il nodo della questione resta il comportamento del Partito Democratico. “Fa bene a stare all’opposizione”, dice il direttore di Repubblica Mario Calabresi. ...

QUIRINALE - CONSULTAZIONI MATTARELLA/ Entra Berlusconi - diretta streaming video : Martina - “Pd no al Governo” : CONSULTAZIONI, secondo giorno al QUIRINALE da MATTARELLA: i grandi partiti verso il Governo, diretta streaming video. Trame e scenari: al Colle Pd, Forza Italia, Lega Salvini e M5s-Di Maio(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Pd - Martina “con la destra no - difficile Governo con M5s”/ “No intese con vincitori” : Sposetti attacca Renzi : Maurizio Martina, Pd: "difficile Governo con M5s, con la destra mai. No intese con i vincitori, stiamo all'opposizione". Intrighi pre-consultazioni, Sposetti attacca Renzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:14:00 GMT)

"Con la destra no". Maurizio Martina a Circo Massimo : "Pd? Ci vorrà un anno per ripartire" : "Non è auspicabile" un voto anticipato, "non è auspicabile" un Governo M5S-Lega. La linea del Pd non cambia, dice Maurizio Martina a Circo Massimo, è il tempo di stare all'opposizione. Ma la logica dice che se questi esiti non vengono considerati auspicabili, serviranno i voti del Pd per formare un Governo. E Martina ha una certezza: "Non c'è possibilità per il Pd di dialogare con la destra e Salvini, ...

Pd - Martina : no a dibattito sterile tra isolamento e apertura : Roma, 30 mar. , askanews, 'Io penso che noi non dobbiamo definire il Partito democratico in ragione della nostra alterità ad altri. Noi dobbiamo definire il Pd per le proposte di cambiamento che siamo ...