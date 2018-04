Marquez Rossi | incidente e lite Video | Marc | Nessuna follia con Valentino | non

Rossi-Marquez - storia di amore e odio : quando l’ambizione supera il talento : Valentino Rossi e Marc Marquez di nuovo faccia a faccia, o meglio moto contro moto. L’ultimo capitolo dell’accesa rivalità tra i due fenomeni della MotoGP va in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo, dove il pilota spagnolo ha speronato in curva il Dottore buttandolo fuori pista: una manovra troppo aggressiva, sanzionata con una penalità dai giudici di gara. Evidente agli occhi di tutti, persino del Cabroncito che dopo il traguardo è andato ...

Marc Marquez sperona e fa cadere Valentino Rossi. Lo spagnolo prova a scusarsi ma viene cacciato dal box Yamaha : Valentino Rossi-Marc Marquez si ricomincia e questa volta il campione della Yamaha va giù duro come, forse, non lo si era mai visto dopo l'ennesimo scontro in pista che lo ha visto cadere pericolosamente sull'asfalto di Rio Hondo per il Gran Premio d'Argentina. "Ormai la situazione è molto pericolosa, qualcuno, la direzione gara, deve fare qualche cosa, Marquez - tuona il campione pesarese della Yamaha - non alcun rispetto per i ...

MotoGp - scintille Marquez-Valentino Rossi : lo spagnolo risponde per le rime! : Il campionato di MotoGp continua a regalare emozioni, nel secondo appuntamento scintille dopo il contatto tra Marquez e Valentino Rossi, prima le dure parole del Dottore, poi la replica dello spagnolo: “è stata una gara piena di contrattempi. Si è spenta la moto sulla griglia. A quel punto ho spinto la moto e l’ho riaccesa, ma è lì che è arrivato il problema. Ho chiesto ai commissari se dovessi uscire, ma loro non sono stati chiari, quindi ...

MotoGp Argentina - Rossi : “Marquez chiede scusa e poi fa uguale. Ho paura a correre con lui - distrugge questo sport” : “Marquez fa quello che vuole, dovrebbe stare lontano da me e non guardarmi più in faccia. Ho paura a correre con lui, distrugge il nostro sport”. Parole di Valentino Rossi nel dopogara del Gp di Argentina, dal quale è stato eliminato dall’ennesima manovra oltre il limite di Marc Marquez quando mancavano tre giri alla fine. Un’entrata scomposta del campione del mondo, sanzionato con una penalità di 30 secondi per ...

