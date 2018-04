Marquez | ' Non ho fatto nulla di volontario'

MotoGp Argentina - Marquez : «Le scuse a Rossi? Non le ha accettate? Lo rispetto» : TERMAS DE RIO HONDO - È già guerra aperta tra Valentino Rossi e Marc Marquez, dopo ciò che è accaduto nel GP d'Argentina, anche se siamo solo alla seconda gara stagionale. Lo spagnolo aveva provato a ...

Marc Marquez : “Sono una persona onesta - niente di intenzionale. Non ho capito il ride through…” : Marc Marquez è finito “sotto accusa” per aver steso Valentino Rossi con un sorpasso assassino nel corso del GP d’Argentina della MotoGP. L’iberico ha subito poi una penalizzazione di 30 secondi che lo ha relegato al di fuori della zona punti. Il 39enne di Tavullia non è stato di certo tenero nei confronti del catalano: “E’ recidivo e lo fa apposta. Ho paura a correre con lui (clicca qui per l’intervista ...

Valentino Rossi : “Marquez Non mi deve più guardare in faccia. Le sue scuse una presa per il c***” : Valentino Rossi è stato letteralmente steso da Marc Marquez nel GP d’Argentina (clicca qui per il video). Lo spagnolo è andato poi a scusarsi nel box della Yamaha, venendo respinto in malo modo. Di seguito la spiegazione del Dottore sull’accaduto: “Non puoi andare a sbattere contro sei piloti in un fine settimana. Lo fa apposta. La direzione gara ha una grande responsabilità, deve intervenire perché altrimenti tutti ...

Gp Argentina - Marquez-Rossi scintille ai box - il clan di Valentino : 'Non venire qui' : L'incidente tra i due, una chiara entrata scomposta del campione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con una penalità di 30 secondi per 'guida irresponsabile', riaccenderà la rivalità tra i ...

MotoGP - Marc Marquez meritava la squalifica? Fa cadere Valentino Rossi e non solo. Penalità troppo soft : Marc Marquez ne ha combinate di tutti i colori durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è stato l’assoluto protagonista della gara, un mattatore indiscusso per la notevole mole di scorrettezze compiute sul circuito di Termas de Rio Hondo: il Campione del Mondo non si è comportato da tale, è andato sempre oltre i limiti ed è stato punito con delle Penalità. Oggettivamente troppo poco per quanto si è ...

Marquez respinto dai box di Rossi : "Non venire qui!" : ... @MotoGP, 8 aprile 2018 irresponsabile - L'incidente, una chiara entrata scomposta del campione del mondo che la direzione gara ha sanzionato con una penalità di 30 secondi per "guida irresponsabile",...

MotoGP - Marc Marquez pericolo pubblico. Stende Valentino Rossi - ma non solo. Tutte le sue manovre oltre il limite nel GP di Argentina : Ha vinto Cal Crutchlow ed è un peccato perché se ne parlerà poco. Sul podio hanno chiuso Johann Zarco e Alex Rins, quest’ultimo al primo podio in MotoGP, ma forse nessuno se ne ricorderà. Il GP di Argentina passerà alla memoria per il comportamento di Marc Marquez. Lo spagnolo ha rubato la scena a Termas de Río Hondo, questo è fuori discussione. Una gara iniziata già in maniera del tutto inusuale, con Jack Miller tutto solo in griglia, è ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez resta favorito per il Mondiale. Ma con questo Dovizioso non potrà permettersi passi falsi : “Dopo l’eccitazione della prima gara, è il momento di essere calmi, concentrati e lavorare duro per essere ancora più veloci. Penso che questo campionato sia molto aperto, con molti forti rivali che possono lottare per la vittoria ogni domenica. Al momento tutto sembra molto uguale: vedremo nel corso della stagione chi è in grado di migliorare e di rimanere costantemente in prima linea”. Con queste parole Marc Marquez ha parlato ai ...

MotoGp Honda - Marquez : «Voglio lottare per il titolo - non importa contro chi» : ROMA - Marc Marquez ha ormai digerito la sconfitta patita all'ultima curva da Dovizioso. Una situazione che si è ripetuta dopo i duelli del 2017, ma il catalano non fa drammi, certo di potersi ...

Andrea Dovizioso - MotoGp : 'I rivali per il mondiale Marquez - Rossi - Zarco e Pedrosa'. Ma non cita Lorenzo : Una gara strepitosa per Andrea Dovizioso che inaugura il Motomondiale 2018 con una vittoria in volata su Marquez costretto a chiudere in seconda posizione il circuito del Qatar . Sia il pilota che la ...

MotoGP - Andrea Dovizioso campione vero. Il 2017 non è stato un caso : può davvero sfidare Marquez per il Mondiale : L'incrocio con il campione del Mondo all'ultima curva è ormai un copione visto e rivisto, l'epilogo è quello più lieto con la Rossa di Borgo Panigale che può fare festa. Quello visto oggi era solo un ...

MotoGP - Andrea Dovizioso campione vero. Il 2017 non è stato un caso : può davvero sfidare Marquez per il Mondiale : Andrea Dovizioso si è confermato un campione vero, non è una meteora, non è un fenomeno durato una sola stagione, non è il miracolato che trova l’annata perfetta prima di eclissarsi. Il forlivese ha incantato nel 2017 duellando fino alla fine con Marc Marquez per il titolo Mondiale e ha incominciato la nuova stagione subito al massimo: trionfando a Losail, facendo suo il GP del Qatar e partendo subito a spron battuto nella corsa verso il ...

MotoGP - GP Qatar 2018. Risultato e classifica prove libere 2 : grande Ducati a Losail - con Andrea Dovizioso davanti a Petrucci - sesto Marquez - nono Valentino Rossi : Si sapeva che Andrea Dovizioso era il grande favorito in vista del Gran Premio del Qatar della MotoGP, e la prima giornata di prove libere lo ha confermato. Dopo la prima sessione di oggi (clicca qui per la cronaca), infatti, il pilota romagnolo ha fatto il bis anche nella FP2, concludendo davanti a tutti e confermando che la moto di Borgo Panigale si sposa in maniera perfetta con il tracciato di Losail. Buone risposte anche dai suoi compagni di ...

