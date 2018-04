Marquez fuori di testa | va contromano | abbatte Valentino Rossi ed altri 4 piloti

Blastingnews

: @Miri46Miri Rossi non è stato retrocesso per aver spinto Marquez fuori dalla pista, perlomeno non solo, ma perché a… - smilso20 : @Miri46Miri Rossi non è stato retrocesso per aver spinto Marquez fuori dalla pista, perlomeno non solo, ma perché a… - ClaudioAgos : RT @RaffoSarnataro: Marquez da bandiera nera e squalifica almeno per due gare. Ora basta. Prima va contromano in partenza, poi butta quasi… - 3999Alien : @manufalcetti Schifo e Fuori Gioco di Rossi? Esemplare punizione di Marquez: Non deve più Gareggiare!!!?? -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Il gran premio più folle di sempre nella storia della MotoGp VIDEO. Ma stavolta non per grandi bagarre o duelli ma per la condotta antisportiva ed assolutamentecontrollo di Marc #. Lo spagnolo è riuscito nell'impresa di infrangere il regolamento in una sola gara quasi una decina di volte. L'apice della follia era gia' stato raggiunto gia' prima della partenza. In fase di schieramentosi è reso protagonista di un inedito: manovra che secondo il regolamento prevede la sanzione con la bandiera nera. Inoltre, sempre il regolamento sancisce che in caso di spegnimento del motore sulla linea di partenza, il pilota deve essere allontanato dallo schieramento. La prassi da re infatti prevede che il pilota non debba schierarsi sulla griglia di partenza e che parta dalla pit-lane. Invece si è assistito a manovre assurde, tipiche da parcheggio dei ...