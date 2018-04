Maria De Filippi vs Barbara d' Urso Video | “Alcune colleghe fanno cose che non farei mai”

Che tempo che fa - Maria De Filippi si racconta a Fabio Fazio : Ospite di Che tempo che fa, Maria De Filippi si è raccontata durante una speciale intervista tra Sanremo, il rapporto con Maurizio Costanzo e i suoi programmi preferiti Maria De Filippi è ritornata in Rai non per condurre un programma, ma ospite del salotto televisivo di Che tempo che fa. La regina del sabato sera si è raccontata a cuore aperto durante un’esclusiva intervista – confessione al padrone di casa Fabio Fazio. Ecco cosa ha ...

Video e testo Che ne sai di Irama - il nuovo singolo ad Amici di Maria De Filippi : Che ne sai di Irama è uno dei brani inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca si è esibito sulle note di Che ne sai durante il pomeridiano di Amici 17 ma anche al serale. Ammesso tra i 14 concorrenti che disputano da aprile la fase conclusiva del talent show, Che ne sai di Irama ha risuonato negli studi di Roma e su canale 5 nel corso del primo appuntamento di sabato 7 aprile. Irama fa parte della ...

Maria DE FILIPPI - CHE TEMPO CHE FA/ L'attentato a Via Fauro : "Ero convinta di aver visto l'attentatore" : MARIA De FILIPPI si racconta a Che TEMPO che fa da Fabio Fazio: dalle fobie alla paura dopo L'attentato, fino alla frecciatina alla collega Barbara d'Urso.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Maria De Filippi : ecco perchè non salgo in auto con Maurizio Costanzo! : Maria De Filippi intervistata al programma condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa, ha rilasciato dichiarazioni sconvolgenti. La conduttrice Mediaset per quale motivo non vuole più salire in auto insieme al marito Maurizio Costanzo? Una verità che vi lascerà senza parole! Maria De Filippi sempre impegnata alla conduzione dei suoi molteplici programmi in casa Mediaset, ha anche il tempo di effettuare interviste nella rete pubblica e ...

Maria De Filippi 25 anni dopo Via Fauro : "Per due anni non ho dormito. Mai più in auto con Costanzo" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio (Costanzo, ndr). Gliel'ho promesso. E non l'ho più fatto" A Che Tempo Che Fa Maria De Filippi racconta, con la semplicità che la contraddistingue, come è stato il suo 'post' attentato di mafia, nel quale fu coinvolta il 14 maggio 1993. Allora era ancora la compagna di Costanzo, che ...

Maria De Filippi : dopo l'attentato mai più in auto con Maurizio Costanzo : Ospite a 'Che Tempo Che Fa', Maria De Filippi ha ricordato l' attentato di via Fauro che la coinvolse 25 anni fa insieme a Maurizio Costanzo : un giorno che non ha mai dimenticato, in seguito al quale ...

“Falsa!”. Maria - bordata contro Barbara D’Urso. La De Filippi stavolta ci va pesante. Ospite di ‘Che tempo che fa’ sgancia una vera e propria bomba. Sul web è già guerra tra i fan delle due regine della televisione. Ahia! : Che le cose tra loro non andassero a gonfie vele era cosa nota. Epperò un attacco frontale del genere, per di più in una rete rivale, nessuno se lo sarebbe aspettato. Succede così che Maria De Filippi, Ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa?, se la prende con quella che, a conti fatti, è la sua maggiore competitor al momento. Non Milly Carlucci – nonostante la vittoria negli ascolti su Amici di sabato scorso – piuttosto la prossima ...

Maria De Filippi torna in Rai e rivela : 'Dopo l'attentato non sono più salita in auto con Costanzo' : A distanza di 24 ore dalla vittoria di " Ballando con le Stelle " su " Amici17 ", Maria De Filippi torna in Rai, a " Che tempo che fa ", e si racconta a Fabio Fazio . Il conduttore prova a chiederle ...

Maria De Filippi : «Dopo via Fauro non sono più salita in auto con Maurizio» : sono quasi 25 anni che Maria De Filippi non sale in auto insieme al marito Maurizio Costanzo. L’ultima volta fu il 14 maggio 1993, quando insieme furono coinvolti in un attentato mafioso, dopo essere usciti dal teatro Parioli, la sede storica dello Show del conduttore. L’obiettivo era proprio Costanzo. Erano gli anni della lotta alla mafia e della Tv impegnata, e lui non le mandava certo a dire. Dava fastidio e doveva essere ...

Maria De Filippi : "Dopo l'attentato che ci ha coinvolto - mai più in auto con Maurizio Costanzo. Gli ho chiesto di non parlare di mafia" : "Non avevo capito cosa fosse successo. Pensavo fosse scoppiata una caldaia. Mio padre mi fece promettere che non sarei più salita sulla stessa auto di Maurizio. Gliel'ho promesso e non l'ho più fatto". Ospite a Che Tempo Che fa, Maria De Filippi ricorda l'attentato di via Fauro. Era il 14 maggio 1993, all'epoca lei era la compagna di Costanzo e il giornalista nei suoi programmi si impegnava fortemente per contrastare i messaggi ...

Che tempo che fa - Maria De Filippi ricorda la notte dell’attentato di via Fauro : “Quella promessa a mio padre che non posso tradire” : Ospite nello studio di Che tempo che Fa su Rai 1 Maria De Filippi ha ripercorso la sua lunga carriera. Quando il racconto torna alla terribile notte dell’attentato di stampa mafioso del 1993, passato alla storia come “l’attentato di via Fauro”, De Filippi ha confessato di aver molto faticato a superare il ricordo di quella notte “Ho avuto paura per almeno due anni” e di aver ricorso anche all’ipnosi per riprendere a dormire. “Ero convinta ...

Maria De Filippi - la fine di un’era? Video : Dopo una stagione segnata da successi per #Maria De Filippi arriva la prima sconfitta al sabato sera. L’ondata di buoni risultati era iniziata ad autunno con Tu Si Que Vales che ha segnato una media di share del 28,07% ed è prota a gennaio con C’è posta per te che ha chiuso con una media del 27,85%. Sabato scorso, invece, il risultato che nessuno si aspettava, #Amici 17 ha perso la sfida degli ascolti contro Ballando con le stelle condotto da ...

Maria De Filippi - la fine di un’era? : Dopo una stagione segnata da successi per Maria De Filippi arriva la prima sconfitta al sabato sera. L’ondata di buoni risultati era iniziata ad autunno con Tu Si Que Vales che ha segnato una media di share del 28,07% ed è proseguita a gennaio con C’è posta per te che ha chiuso con una media del 27,85%. Sabato scorso, invece, il risultato che nessuno si aspettava, Amici 17 ha perso la sfida degli ascolti contro Ballando con le stelle condotto da ...

CHE TEMPO CHE FA/ Pagelle : da Maria De Filippi a Ignazio Moser (puntata 8 Aprile) : Che TEMPO che fa goes trash: Fabio Fazio ospita Maria De Filippi e Ignazio Moser in una serata in cui si parla tanto di inciuci. La tv, qui, è il primo ambito di riferimento.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 06:50:00 GMT)