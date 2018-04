Maria by Callas | l' evento speciale al cinema dal 16 al 18 aprile

Blastingnews

: RT @AlessandroForn6: Maria #CALLAS sings #PUCCINI, 'UN BEL DI VEDREMO' #art #MadameButterfly #opera #ClassicalMusic #lirica #WaitingForButt… - MarceloBufacchi : RT @AlessandroForn6: Maria #CALLAS sings #PUCCINI, 'UN BEL DI VEDREMO' #art #MadameButterfly #opera #ClassicalMusic #lirica #WaitingForButt… - robertodaless : media & sipario - Debora Caprioglio si fa incantare da Maria Callas, al Teatro Il Rivellino di Tuscania - PetitaTurtle : RT @HoriaGanescu: Una voce poco fa; Il barbiere di Siviglia; Maria Callas (with score) -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un rebus difficilmente decifrabile. L'enigma della voce umana, esplorato, discusso, confrontato, resta, in parte, indenne dalle classificazioni e l'espressione vocale sfugge all'imbrigliamento di definizioni univoche. Soprattutto se la vocalità raggiunge le vette artistiche del bel canto e si unisce ad una personalità forte come quella di. In casi come questi cambia la "grammatica" e perfino cedimenti e oscillazioni vocali si potrebbero, per esemplificazione, paragonare ad "anacoluti" delle strutture sintattiche platoniche. Ciò che conta è l'essere, canto e mito, e nel mito affonda la ricerca ed il gusto della ricostruzione. A questo tende il film "by" distribuito da Lucky Red. curato dalla regia di Tom Volf, presentato all'ultimo Festival deldi Roma e che sarà nuovamente nelle sale comedal 16 al 18. Il lato artistico ed umano ...