Marc Marquez ha fatto cadere Valentino Rossi

Marc Marquez ha fatto cadere di nuovo Valentino Rossi : Nel Gran Premio d’Argentina il pilota spagnolo, già penalizzato due volte, ha centrato in pieno Rossi nel tentativo di sorpassarlo a quattro giri dal termine The post Marc Marquez ha fatto cadere di nuovo Valentino Rossi appeared first on Il Post.

Marc Marquez : “Sono una persona onesta - niente di intenzionale. Non ho capito il ride through…” : Marc Marquez è finito “sotto accusa” per aver steso Valentino Rossi con un sorpasso assassino nel corso del GP d’Argentina della MotoGP. L’iberico ha subito poi una penalizzazione di 30 secondi che lo ha relegato al di fuori della zona punti. Il 39enne di Tavullia non è stato di certo tenero nei confronti del catalano: “E’ recidivo e lo fa apposta. Ho paura a correre con lui (clicca qui per l’intervista ...

Valentino Rossi su Marc Marquez : “Ho paura a correre con lui. Bisogna intervenire - è pericoloso e lo fa apposta” : Nessuno si sarebbe potuto aspettare alla vigilia del GP d’Argentina, seconda prova del Mondiale 2018 di MotoGP, quanto è avvenuto di fatto: la partenza ritardata per maltempo, la griglia disposta in modo particolare ma soprattutto la condotta scorretta di Marc Marquez hanno costellato l’appuntamento argentino. Coinvolto suo malgrado nell’agire poco sportivo di Marc, Valentino Rossi. Ebbene sì, i due sono venuti a contatto a 4 ...

MotoGP - Marc Marquez meritava la squalifica? Fa cadere Valentino Rossi e non solo. Penalità troppo soft : Marc Marquez ne ha combinate di tutti i colori durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è stato l’assoluto protagonista della gara, un mattatore indiscusso per la notevole mole di scorrettezze compiute sul circuito di Termas de Rio Hondo: il Campione del Mondo non si è comportato da tale, è andato sempre oltre i limiti ed è stato punito con delle Penalità. Oggettivamente troppo poco per quanto si è ...

MotoGP - Marc Marquez indegno! Butta giù Valentino Rossi - prende tutti a sportellate. E' un pericolo - serve punizione esemplare! : Un campione del mondo come lui non può certo permettersi figuracce simili. Dovrebbe sapere gestire l'adrenalina e capire quando è il caso di rischiare o meno. La messe di fischi ricevuti dal pubblico ...

MotoGP - pagelle GP Argentina 2018 : Marc Marquez da “zero” - Cal Crutchlow e Alen Rins i migliori - male le Ducati : Una gara nella quale è successo di tutto, prima del via e, sopratutto, dopo. Pioggia, partenze rimandare, fallite, corpo a corpo all’ultimo sangue, cadute, incidenti “storici”, in poche parole un Gran Premio di Argentina che passerà agli annali. Andiamo quindi a dare le pagelle ai protagonisti di questa incredibile gara di Termas de Rio Hondo. LE pagelle CAL Crutchlow VOTO 10. Vince la quarta gara in carriera e, visto quello ...

MotoGP - Marc Marquez pericolo pubblico. Stende Valentino Rossi - ma non solo. Tutte le sue manovre oltre il limite nel GP di Argentina : Ha vinto Cal Crutchlow ed è un peccato perché se ne parlerà poco. Sul podio hanno chiuso Johann Zarco e Alex Rins, quest’ultimo al primo podio in MotoGP, ma forse nessuno se ne ricorderà. Il GP di Argentina passerà alla memoria per il comportamento di Marc Marquez. Lo spagnolo ha rubato la scena a Termas de Río Hondo, questo è fuori discussione. Una gara iniziata già in maniera del tutto inusuale, con Jack Miller tutto solo in griglia, è ...

MotoGP - Marc Marquez indegno! Butta giù Valentino Rossi - prende tutti a sportellate. E’ un pericolo - serve punizione esemplare! : Il tentativo di chiedere scusa a Valentino Rossi al termine del Gran Premio di Argentina non può certo far rimediare nemmeno in parte la figuraccia odierna a Marc Marquez. Il campione del mondo in carica, infatti, ha disputato una gara allucinante, nella quale il “ride through” comminato in avvio per il problema in griglia gli ha fatto letteralmente andare il sangue agli occhi. Da quel momento in avanti ha corso come se non ci fosse ...

INCIDENTE E LITE MARQUEZ ROSSI/ Video - Marc butta fuori Valentino poi chiede scusa : cacciato dai box Yamaha : INCIDENTE e LITE tra MARQUEZ e ROSSI nel GP di Argentina 2018 di MotoGp: Video. Marc butta fuori Valentino poi chiede scusa: cacciato dai box Yamaha dall'amico del "Dottore", Uccio(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 21:28:00 GMT)

VIDEO Marc Marquez stende Valentino Rossi - caduta del Dottore. Manovra vergognosa dello spagnolo : Marc Marquez ha compiuto una Manovra scorrettissima ai danni di Valentino Rossi durante il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo era in grande rimonta dopo la penalità inflittagli per la scorretta Manovra in partenza, ha operato un sorpasso folle sul Dottore e lo ha fatto cadere. Il centauro di Tavullia ha così chiuso fuori dalla zona punti ed è infuriato con l’iberico. Di seguito il VIDEO della ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : Marc Marquez favorito in gara? Andrea Dovizioso e Valentino Rossi - missione rimonta. E un occhio al cielo… : Una cosa è certa: sarà una gara tutta da vivere e dove potrebbe succedere di tutto. Il GP di Argentina 2018, seconda prova del Mondiale MotoGP, si preannuncia quantomai appassionante e imperdibile: la pioggia abbattutasi sul circuito di Termas de Rio Hondo ha stravolto le qualifiche e ha rivoluzionato la griglia di partenza, mutando tutti i valori in campo. Le previsioni meteo annunciano una concreta possibilità di acqua anche per la giornata di ...

MotoGp in Argentina – diretta qualifiche Asfalto bagnato - caccia a Marc Marquez : L'articolo MotoGp in Argentina – diretta qualifiche Asfalto bagnato, caccia a Marc Marquez proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Marc Marquez il migliore anche sul bagnato. Dovizioso e Lorenzo in Q1 : Cambiano le condizioni meteo ma non il risultato finale. Sempre Marc Marquez davanti a tutti nelle prove libere 3 del GP d’Argentina 2018, secondo round del Mondiale di MotoGP. Il Cabronçito è stato il più veloce anche in questa sessione, su pista umida, in sella alla Honda, ottenendo negli ultimi minuti il miglior tempo di 1’48″896. L’ennesima dimostrazione del feeling dell’iberico con il tracciato di Termas de Rio ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : risultato e classifica prove libere 3. Marc Marquez domina sul bagnato - Dovizioso e Valentino Rossi indietro : Marc Marquez ha fatto registrare il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Argentina, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo è risultato il migliore con il tempo di 1:48.896, sette decimi rispetto a un ottimo Zarco e addirittura un secondo meglio di Bautista e Abraham che con l’acqua non hanno difficoltà. Andrea Dovizioso nono a 1.5 secondi, Valentino Rossi undicesimo a 1.8 secondi. prove libere 3 GP Argentina 2018 – ...