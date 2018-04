Maltempo | strade allagate e alberi caduti a Roma FOTO

Maltempo - nevica nel Potentino : chiusi alcuni tratti strade : A causa “dell’abbondante nevicata in corso” e “anche in considerazione del permanere delle avverse condizioni meteorologiche”, sono provvisoriamente chiusi al traffico tratti delle strade statali 407 “Basentana” e 7 “Appia”, in provincia di Potenza. Lo ha comunicato l’Anas. Nel dettaglio, “la statale 407 ‘Basentana’ e’ interdetta al transito in corrispondenza del ...

Maltempo - Sos buche : interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese : Al via a Fiumicino, dopo i primi interventi provvisori, il piano complessivo di risanamento sulle strade ed arterie penalizzate dalle buche che si sono aperte nella lunga fase di Maltempo. “Dopo le lunghe piogge di questi giorni, abbiamo iniziato l’opera di risanamento di alcune vie e arterie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Si tratta di interventi che seguono i primi provvedimenti presi ...

Maltempo : nel Bolognese movimenti franosi su strade : Il perdurare delle precipitazioni nella provincia di Bologna ha aggravato alcuni movimenti franosi che avevano già interessato molte strade provinciali. A fare il punto è la Città Metropolitana di Bologna sottolineando che, comunque, al momento “non si segnalano disagi dovuti alle recenti nevicate sulle strade provinciali, che sono percorribili con pneumatici invernali o catene”. Da questa mattina, spiega una nota, per un cedimento ...

Maltempo - salgono a 19 le frane lungo le strade del Bolognese : salgono a 19 i movimenti franosi che stanno interessando varie strade provinciali del territorio metropolitano di Bologna a causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane. Lo segnala la Citta’ metropolitana, specificando che sono tre i casi in cui da oggi si e’ reso necessario modificare la viabilita’, disponendo il senso unico alternato fino al ripristino in sicurezza della circolazione: sulla provinciale 79 ...

Maltempo Roma : strade provinciali chiuse [ELENCO] : “Per le gravi criticità riscontrate a seguito del persistente Maltempo sulla viabilità provinciale, questo l’elenco delle strade di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale chiuse al transito, aggiornato ad oggi”. Lo comunica in una nota la Città Metropolitana di Roma. “S.P. Ariana diramazione, chiusa dal km 0+770 al km 6+334 per dissesti alla pavimentazione: in programma gli interventi di manutenzione ...

Maltempo Bologna : 19 frane sulle strade provinciali : A causa delle intense nevicate e piogge delle scorse settimane, a Bologna le frane in atto su varie strade provinciali sono salite a 19. Di questi movimenti franosi, tre hanno comportato modifiche alla viabilità da oggi con sensi unici alternati su varie strade provinciali interessate alle frane. L'articolo Maltempo Bologna: 19 frane sulle strade provinciali sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Milano : avviato il piano di riparazione strade : Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge copiose che si sono susseguiti soprattutto nelle ultime settimane. “La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri ed è sottoposta costantemente a lavori di manutenzione ma dopo i mesi invernali ha bisogno di una cura d’urto, come le vitamine per i ...

Maltempo : Comune Milano vara piano 'anti buche' - 30 mln per riparare strade : Milano, 12 mar. (AdnKronos) - Il termometro risale, l’inverno è ormai quasi alle spalle e il Comune di Milano avvia da oggi il piano straordinario per riparare le strade dai danni stagionali causati da gelo, neve, sale e piogge. La rete stradale milanese è lunga quattromila chilometri "ed è sottopos

Maltempo : Comune Milano vara piano 'anti buche' - 30 mln per riparare strade (2) : (AdnKronos) - Le riparazioni dell'amministrazione comunale "non rispondono solo alla contingenza che si è creata in questi giorni ma è già stato programmato un piano di manutenzione straordinario che in due mesi, fino a metà maggio, interverrà su circa trecento strade in tutta la città da est a oves

Maltempo Roma - i tecnici del Comune : si valuta la chiusura di alcune strade : “Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata l’ipotesi della chiusura al traffico veicolare” di alcune strade della Capitale. E’ il contenuto della lettera inviata dalla Direzione dell’Unita’ Operativa Manutenzione Stradale del Dipartimento Lavori Pubblici del Campidoglio il 6 di ...

Dopo il Maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buche e sassi come schegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate

Maltempo USA - il ciclone Noreaster porta fino a 60 cm di neve nel nord-est : strade impraticabili - blackout elettrici e una vittima [GALLERY] : 1/15 ...

Roma - è di nuovo emergenza buche : causa Maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. : Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. Mentre i Romani sono costretti agli slalom, a piedi come in macchina, il Campidoglio corre ai ripari mettendo sul piatto risorse aggiuntive Continua a leggere L'articolo Roma, è di nuovo emergenza buche: causa maltempo strade “groviera” | E su Facebook…. proviene da NewsGo.

Maltempo Firenze : intervento straordinario di ripristino delle strade : Un piano di intervento straordinario contro le ”buche” già avviato e che, per la sua entità, andrà avanti per tutto il mese di marzo. È quanto rende noto l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti che sottolinea il ruolo che hanno giocato le recenti condizioni meteorologiche sullo stato di salute delle strade cittadine. ”Il Maltempo dei giorni scorsi, e in particolare le basse temperature e le forti piogge insieme al ...