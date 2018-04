Maltempo Roma | decine di interventi in città e provincia in 3 ore

Maltempo - allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Maratona di Roma - il presidente : “Dopo anni di Maltempo stavolta splendeva il sole” : “Dopo anni di maltempo, finalmente stavolta a Roma splendeva il sole e quasi 100.000 persone hanno partecipato alla Maratona e alla Fun Run. Il comitato organizzatore ha dimostrato anche quest’anno di saper organizzare un grande evento amato in tutto il mondo. A livello tecnico, poi, siamo risultati i più veloci in assoluto in Italia, un dato che fa capire la qualità degli atleti ingaggiati. Un ringraziamento speciale va a tutte le ...

Maltempo - a rischio alluvioni 250mila romani : 44 ‘buche’da inizio anno : A Roma 250mila persone sono a rischio alluvione perche’ nella Capitale esistono 28 zone a rischio e 383 siti soggetti ad allagamenti; in piu’ il suolo urbano frana in vari punti creando voragini soprattutto nella parte orientale della citta’. Un rischio che potrebbe essere azzerato con azioni mirate, gia’ pianificate, che in 10 anni e un miliardo e 40 milioni di euro potrebbero mettere Roma in sicurezza. Fondi al momento ...

Maltempo - mega grandinata : imbiancati i Castelli romani e Viterbo : Forte grandinata nel pomeriggio nella zona dei Castelli romani, alle porte della Capitale. Tra le aree piu’ colpite quella di Rocca di Papa. Difficolta’ per gli automobilisti e qualche veicolo danneggiato dai grossi chicchi di grandine. Colpita dalla grandine anche la zona di Viterbo. Il Capoluogo della Tuscia, dal centro alla periferia, e’ stato rapidamente imbiancato, come sotto una nevicata. Diversi video sui social ...

Maltempo Emilia-Romagna : dopo il dissesto - dalla Regione arriva il piano straordinario da 31 milioni di euro : A seguito dell’ondata eccezionale di Maltempo delle settimane e dei mesi scorsi la Regione Emilia-Romagna interviene con un piano straordinario da 31 milioni di euro per i lavori di manutenzione e miglioramento degli oltre 12mila e 600 chilometri di strade comunali e provinciali – nelle aree di montagna come in quelle di pianura. Il programma, con il dettaglio degli investimenti, è stato presentato nella sede della Regione, a Bologna, dal ...

Maltempo Emilia Romagna : contestato il piano alluvione 2015 - ma ‘sono risorse importanti’ : “Nei primi due anni dall’alluvione sono stati destinati al Piacentino oltre 31 milioni di euro per 238 cantieri di messa in sicurezza, difesa idraulica, sistemazione di versanti e dei bacini fluviali. A oggi risulta già investito o in corso di investimento più dell’80% dei fondi disponibili. Con uno stanziamento di 800 mila euro la Regione ha anche sostenuto la ricostruzione di 5 centri sportivi danneggiati o distrutti”. ...

Maltempo Roma : lavori rattoppo per 50 mila buche : Da dieci giorni le strade di Roma sono costellate da una serie di piccoli cantieri, con le squadre di pronto intervento al lavoro anche di notte per tappare le 50 mila buche censite da Campidoglio e Municipi dopo l’ondata di Maltempo che da una mese interessa la Capitale. Il già disastrato asfalto degli 800 chilometri di strade cittadine di diretta competenza del Comune non ha retto alla combinazione scaturita dalla nevicata del 26 ...

Roma - Maltempo - la piena minacciosa del Tevere : l'auto rimasta sulla banchina è sommersa : La macchina era stata parcheggiata il 13 marzo sotto il ponte Regina Margherita: agganciata e messa in sicurezza, è stata sommersa dalla potenza dell’acqua e...

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...

Maltempo - frane e dissesti in Emilia Romagna : da febbraio 115 milioni di danni : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. Richiesta formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni, Province, Servizi tecnici regionali, Consorzi di ...

Maltempo Roma - il Codacons : “Con la pioggia nuova ondata di incidenti in città” : “nuova ondata di forature di gomme, rotture di pneumatici e incidenti vari in città a causa delle buche stradali”. Lo denuncia in una nota il Codacons, che, si legge, “sta ricevendo le segnalazioni dei cittadini e offrendo assistenza ad automobilisti e motociclisti per ottenere assistenza e risarcimenti”. “Il Maltempo che nelle ultime 48 ore ha interessato la capitale ha prodotto ulteriori danni all’asfalto ...

Maltempo - esonda un fosso : chiusa la strada nella periferia di Roma : chiusa una strada alla periferia di Roma dopo l’esondazione di un fosso a causa della pioggia forte. Secondo quanto si è appreso dalla polizia locale via Laerte, in zona Torre Maura, è chiusa nel tratto via delle Amazzoni e via Esperide perché completamente allagata a causa dell’acqua che e’ straripata dal fosso che costeggia la strada. Chiuso anche un tratto di via Malafede per un dissesto del manto stradale. L'articolo ...

Ghera-De Priamo (FDI) : Roma frana sotto il Maltempo : Ghera-De Priamo: Il ‘Piano Marshall’ e’ un’altra grande bufala targata 5 Stelle Roma – Fabrizio Ghera e Andrea De Priamo hanno rilascato in una nota alcune dichiarazioni.... L'articolo Ghera-De Priamo (FDI): Roma frana sotto il maltempo proviene da Roma Daily News.