Maltempo Rieti | chiusa la Salaria per allagamento della galleria ‘Colle Giardino”

Maltempo : il prefetto di Rieti sospende la circolazione dei mezzi pesanti : In vista del preannunciato peggioramento delle condizioni meteorologiche, il prefetto di Rieti, Valter Crudo, sentito il Comitato operativo per la Viabilita’, ha disposto, in via cautelativa, la sospensione provvisoria della circolazione dei mezzi pesanti con oltre 7,5 tonnellate di peso, sulla rete viaria della provincia di Rieti, con esclusione dei centri urbani. Il provvedimento avra’ efficacia dalle 22 di oggi fino a quando le ...