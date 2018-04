Maltempo - forte vento nel palermitano : disagi a Termini Imerese : Operai del Comune in azione a Termini Imerese dopo il forte vento che ieri sera ha sferzato il grosso centro in provincia di Palermo. Le raffiche che hanno registrato un’intesità media di oltre 100 km/h con punte che hanno raggiunto i 122 km/h non hanno fortunatamente causato feriti o danni a edifici pubblici e privati. Già nella notte è intervenuto il servizio di pronta reperibilità del Comune, che insieme alla Polizia municipale e ai ...

Maltempo : forte vento nel Palermitano - disagi a Termini Imerese : Palermo, 9 apr. (AdnKronos) – Operai del Comune in azione a Termini Imerese dopo il forte vento che ieri sera ha sferzato il grosso centro in provincia di Palermo. Le raffiche che hanno registrato un’intesità media di oltre 100 km/h con punte che hanno raggiunto i 122 km/h non hanno fortunatamente causato feriti o danni a edifici pubblici e privati. Già nella notte è intervenuto il servizio di pronta reperibilità del Comune, che ...

Maltempo Roma : vento forte - pioggia incessante : Maltempo Roma. vento forte, pioggia incessante e gli alberi tornano a invadere le strade della Capitale. Da Roma nord a Roma sud, passando per il centro, senza “discriminazione territoriale”, sono tante le arterie della citta’ nelle quali si procede a rilento, perche’ ridotte nella loro ampiezza, a causa del crollo degli alberi, che in un caso hanno anche causato un ferito. E’ successo ad Acilia, dove un albero ...

Maltempo Sicilia : forte vento - 50 interventi nella notte a Palermo e provincia : Forti raffiche di vento hanno sferzato Palermo e provincia nella notte: una cinquantina gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del comando provinciale, soprattutto per alberi caduti in strada, tettoie volate dai balconi e verande, intonaci crollati. interventi per alberi su strada anche sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo, sulla statale Palermo Sciacca e Palermo Agrigento, a Misilmeri, Corleone, Contessa Entellina, Ficuzza, ...

Meteo : forte Maltempo al Centro-Nord - torna anche la neve sull’Italia : Una seconda perturbazione atlantica farà peggiorare nelle prossime ore il tempo su molte regioni. Entro la serata di giovedì le piogge avranno abbandonato l'Italia, preannunciando un generale miglioramento del tempo nel weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo - torna lo scirocco : forte Maltempo al Nord - caldo al Centro/Sud – MAPPE e DETTAGLI : 1/22 ...

Maltempo - vento forte nel Pisano : tetti scoperchiati e alberi abbattuti [GALLERY] : 1/5 ...

Allerta Meteo Italia - Vigilia di Pasqua tra il caldo anomalo del Sud e il forte Maltempo in arrivo da Ovest [LIVE] : Allerta Meteo – Italia divisa in due nella Vigilia di Pasqua, con caldo anomalo al Sud e soprattutto in Calabria dove abbiamo +29°C a Torano Castello, +28°C a Luzzi, +26°C a Cosenza, Bisignano e Cerzeto, +25°C a Tropea, Rosarno, Rizziconi e Augusta, +24°C a Foggia, +23°C a Siracusa e Paola, +22°C a Barletta, Lamezia Terme, Noto e Amantea, +21°C a Bari, Reggio Calabria, Lecce, Brindisi e Termoli, +20°C a Pescara, Crotone e Vibo Valentia. Le ...

Allerta Meteo della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo : tutti i dettagli fino a Pasqua : Allerta Meteo – Una profonda saccatura, estesa dal nord Europa fino al Mediterraneo occidentale, apporterà una fase di maltempo su gran parte dell’Italia. Le precipitazioni interesseranno dapprima il nord, per estendersi domani al centro-sud. La perturbazione determinerà anche forti venti nei bassi strati, in particolare al centro-sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni ...

Allerta Meteo Pasqua - forte Maltempo in arrivo prima di Domenica ma poi migliora : tutti i DETTAGLI e le INFO UTILI : 1/23 ...

Previsioni Meteo Pasqua - clima primaverile : temperature in forte aumento - ma attenzione al Maltempo in agguato : 1/18 ...

Previsioni Meteo - forte Maltempo nel weekend di Pasqua sull’Italia : tempesta atlantica in arrivo : 1/14 ...

TORNADO a Messina - GRANDINE a Crotone : tutti i VIDEO del forte Maltempo che sta colpendo il Sud : 1/10 ...

Domenica delle Palme di forte Maltempo al Sud : spiagge calabresi imbiancate dalla grandine - nubifragi in Puglia e danni in Sicilia [LIVE] : 1/9 La spiaggia di Caulonia (Reggio Calabria) imbiancata dalla grandine di oggi ...