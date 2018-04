Maltempo | Figliomeni-Rollero | due gocce e Roma si blocca

romadailynews

(Di lunedì 9 aprile 2018) "Ancora una volta un sempliceè bastato per far allagare diverse strade della Capitale, e per creare non pochi disagi al trasporto pubblico locale". Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Francescoe il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marcodi Forza Italia. "Ormai da mesi, ini fanno i conti con gli enormi disagi riproposti ogniqualvolta susi registra qualche goccia di pioggia, e ci si chiede che fine abbiano fatto i fondi per debellare questo problema. Quella della Capitale anche in queste circostanze è un'immagine sconfortante per una metropoli moderna, amministrata in maniera approssimativa" conclude la nota.