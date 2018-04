Maltempo | emergenza a Roma | 110 interventi dei Vigili del Fuoco | strada chiusa a San

Maltempo. Picone (FDI) : alberi e rami caduti - è emergenza : “Lo stato delle alberature è in condizioni precarie, lo sanno tutti tranne il M5S che fino ad oggi non ha mosso un dito per garantire la sicurezza dei cittadini, messa ciclicamente in pericolo ad ogni ondata di maltempo”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Solo questa mattina registriamo rami caduti fino al centro della carreggiata lungo via Affogalasino e il crollo di una ...

Maltempo - gravi danni nelle Marche : la Regione chiede lo “stato d’emergenza” : Stato di emergenza per la Regione Marche. E’ quanto richiesto dal presidente Luca Ceriscioli oggi con una nota inviata al Capo dipartimento nazionale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli per il perdurare delle avverse condizioni meteo che hanno interessato l’intero territorio. Notevoli danni hanno riguardato l’intero territorio regionale. Criticità che “a partire dal ...

Maltempo - emergenza a Maratea : “Situazione catastrofica dopo le mareggiate” : C’è grande preoccupazione a Maratea, in provincia di Potenza, per i danni provocati dalle mareggiate al porto ed alla costa e per l’incertezza dei collegamenti stradali a causa di frane e caduta massi. Oggi mare meno agitato nel Golfo di Policastro rispetto a ieri quando le onde si sono abbattute come una calamità sulla scogliera e sul molo nord del porticciolo turistico, danneggiando strutture ed imbarcazioni, alcune affondate. ...

Maltempo - ok allo stato di emergenza : a Cesena al via la conta dei danni : I cittadini e le imprese dell’Unione Valle Savio, nel Cesenate, che hanno subito danni a causa del Maltempo dello scorso dicembre, che portò tempeste di vento con raffiche oltre i 100 all’ora, possono darne conto. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha riconosciuto lo stato di emergenza e in attesa dell’approvazione del piano di interventi urgenti da parte della Regione, è uscito l’avviso pubblico che mette in moto ...

Maltempo - la Regione Emilia Romagna chiede lo “stato d’emergenza” : La Regione Emilia-Romagna invia al Governo la richiesta di stato di emergenza nazionale per l’ondata di Maltempo, che dura ormai da circa 40 giorni, iniziata con le abbondanti e prolungate nevicate di inizio febbraio e proseguita con le piogge tuttora in corso. La richiesta è stata formalizzata oggi. In tutto il territorio regionale è di quasi 115 milioni di euro la stima dei danni segnalati da Comuni; Province; servizi tecnici regionali; ...

Maltempo - emergenza frane : la Regione Toscana attiva su cinque fronti : La Regione Toscana è attiva sui siti dove si sono verificati danni a causa delle abbondanti precipitazioni di questi giorni. In particolare – si legge in una nota – ci sono già stati interventi a Montecatini Val di Cecina (Pisa) per un inizio di cedimento dell’argine dell’invaso Scandri, a Bientina (Pisa) per il cedimento dell’argine del Padule ed a Careggine (Lucca) a seguito della caduta massi di grosse dimensioni ...

Maltempo : prorogato lo stato d’emergenza per le province di Genova e Livorno : Su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza già approvato in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il 9 e 10 settembre 2017 nel territorio dei comuni di Livorno, di Rosignano Marittimo e di Collesalvetti, in provincia di Livorno, e il 13 e 14 ottobre 2016 nella Provincia di Genova. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato ...

Maltempo Marche : “La Regione valuti la richiesta dello stato di emergenza” : Valutare la possibilità da parte della Regione di richiedere lo stato di calamità naturale e dello stato di emergenza per reperire le risorse per la manutenzione straordinaria di tutta la rete viaria marchigiana, dopo il Maltempo, neve e forti piogge, abbattutosi sulle Marche nelle ultime settimane di febbraio. Lo chiede il consigliere regionale Enzo Giancarli (Pd), in un’interrogazione che arriverà domani in aula. “L’ultima ...

Maltempo - emergenza pioggia : il Po sale di 2 metri in 24 ore - acqua alta a Venezia : Il Maltempo, e soprattutto la pioggia incessante, continua a creare problemi in Italia. E sembrano lontane le immagini della secca del Po della scorsa estate, quando il letto del fiume era coperto da erba e cespugli. Dopo le ultime piogge, il suo livello è salito di circa 2 metri in 24 ore e l’arrivo di altre perturbazioni, che porteranno violenti temporali, desta preoccupazione. Così come l’acqua alta a Venezia, che ha raggiunto i ...

Maltempo Basilicata - emergenza neve gennaio 2017 : operativo il piano di interventi : E’ operativo il piano degli interventi urgenti, per un importo complessivo di 10,1 milioni di euro, per le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi dal 2 al 18 gennaio 2017 nel territorio lucano. Lo ha reso noto il Dirigente dell’Ufficio Protezione Civile della Regione Basilicata, Donato Viggiano, nominato Commissario delegato per il superamento dell’emergenza in questione. Il piano, per il quale la Regione Basilicata ha ...

Dopo il Maltempo scatta l'emergenza strade : fango - buche e sassi come schegge : Il drammatico stato delle provinciali nell'Alto mantovano. Ecco il nostro viaggio tra improvvisi baratri e auto rovinate