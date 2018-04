Maltempo | ancora emergenza buche a Roma | 50 auto in panne sulla Salaria

Maltempo - Fao : “Prezzi alimentari ancora in salita - a marzo +1 - 1%” : Sale a marzo per il secondo mese consecutivo l’indice dei prezzi alimentari della Fao che misura i prezzi di cinque principali materie prime alimentari sui mercati internazionali. Trainato dai forti aumenti dei listini dei cereali e dei latticini, l’indice registra l’1,1% in piu’ rispetto a febbraio e lo 0,7% al di sopra del suo valore di un anno fa. Il calo delle quotazioni dello zucchero del 3,4% e della maggior parte ...

Allerta Meteo - nuova ondata di Maltempo in arrivo al Sud : sarà una Domenica delle Palme di forti piogge - ancora neve ma stavolta solo in montagna : 1/21 ...

Meteo Italia in diretta : ancora freddo e Maltempo al Sud - sole e temperature in forte aumento al Nord : 1/20 ...

Allerta Meteo - Venerdì 23 Marzo il picco del freddo al Sud : ancora Maltempo - neve a quote molto basse : Continua ad imperversare il maltempo al Sud con temperature in ulteriore calo nella notte: a Potenza l’accumulo ha superato i 60cm di neve e la temperatura è scesa a +1°C. Diluvia a Bari con appena +3°C, a Barletta e Molfetta con addirittura +2°C. In Puglia sta nevicando a partire dai 300 metri di altitudine anche sulle Murge, dopo i nubifragi del pomeriggio con 57mm di pioggia a Palo del Colle, 56mm a Terlizzi, 50mm a Castellana Grotte, ...

Ancora Maltempo sull'Italia. Allerta in Campania - neve a Potenza - : La primavera si fa attendere. Forte vento al Nord. In Basilicata scuole chiuse per la neve, che interesserà anche quote collinari sul medio Adriatico. PREVISIONI

Maltempo Veneto : migliora il meteo - ancora disagi sull’autostrada A4 : Non si è ancora normalizzata del tutto la viabilità sulla rete autostradale di Autovie Venete. Al momento si registrano lunghe code in A4 fra Redipuglia e San Giorgio di Nogaro, in direzione Venezia, e in A23 fra Udine Sud e il Bivio A4/A23 di Palmanova. Le condizioni meteorologiche, invece, sono in netto miglioramento: gli operatori di Autovie hanno liberato l’autostrada dalla neve con gli appositi treni di lame. Questa sera, dalle ore ...

METEO 25-31 Marzo : ondate di Maltempo - ancora freddo invernale. Trend verso Pasqua : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO 25-31 Marzo Le condizioni METEO, dopo un periodo di dinamicità atmosferica ma che ha visto il freddo distanziarsi dalle nostre regioni, diverranno ...

Meteo - giovedì ancora Maltempo. E sta per tornare anche il gelo di Burian 2 : Mercoledì temporanea pausa asciutta e soleggiata su gran parte d’Italia, ma domani la penisola dovrà fare i conti con una nuova perturbazione. Attesi nubifragi sulla Liguria.Continua a leggere

Maltempo : ancora rallentata la circolazione dei treni Chiusi-Firenze : circolazione ferroviaria ancora rallentata lungo la linea regionale Firenze-Arezzo-Chiusi dopo i danni alla massicciata provocati dalle forti piogge all’Indicatore. Lo rende noto Fs spiegando ci sono previsti almeno altri tre giorni di lavoro per il consolidamento della massicciata. I ritardi per i treni in viaggio sono tra i 10 e i 20 minuti, altri convogli sono stati sostituiti con autobus tra Ponticino e Arezzo. Circa 60 tecnici di Rfi ...

Previsioni Meteo - caldo anomalo in tutt’Italia : è già Primavera. Giovedì 15 Marzo torna il Maltempo al Nord - ma le temperature aumenteranno ancora : 1/15 ...

Maltempo - frana nel Bolognese : ancora chiusa la linea ferroviaria Porrettana : ancora sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Porretta Terme e Riola, sulla linea Bologna-Porretta (la cosiddetta Porrettana): il Maltempo dei giorni scorsi ha provocato l’innalzamento delle acque del fiume Reno che, in corrispondenza della frana in atto a Marano di Gaggio Montano, nel Bolognese, ha gravemente danneggiato la scarpata su cui poggia la massicciata che sostiene i binari. Rete ferroviaria italiana (Rfi) sta ...

Maltempo : Centronord ancora sotto la pioggia - sale il livello del Po - : Proseguono i temporali che hanno creato disagi, frane e smottamenti nel weekend. Rovesci anche sulle regioni meridionali e le isole. Nelle ultime 24 ore il fiume Po si è innalzato di circa due metri. ...

