Maltempo a Roma - alberi sulle auto in sosta : ferita una donna : Maltempo a Roma, alberi sulle auto in sosta: ferita una donna Il forte vento e la pioggia stanno provocando diversi disagi nella Capitale. La signora era a bordo della sua vettura quando è stata colpita: è in ospedale in codice verde. Riaperta Galleria Giovanni XXII, precedentemente chiusa a causa della caduta di ...

Maltempo a Roma. Albero cade su auto - ferita la donna a bordo : L'incidente sulla via del Mare, all'altezza di Acilia. La donna è stata ricoverata in codice verde. Allagamenti in molte zone della Capitale

Maltempo Roma. Picone (FDI) : allegamenti su via di Brava e stazione Aurelia : “Le forti piogge stanno creando gravi disagi nella circolazione sul quadrante di Colle Aurelio. In particolare lungo via di Brava le caditoie ostruite hanno creato degli allagamenti proprio all’altezza dell’incrocio con via Grispigni, teatro di un grave incidente solo pochi giorni fa”. Così in una nota Giovanni Picone, capogruppo di Fratelli d’Italia al Municipio XII. “Nonostante le promesse il M5S sembra aver dimenticato ...

Roma : galleria Giovanni XXIII chiusa per Maltempo. Vigili del fuoco sul posto : Roma – Di seguito quanto apparso sul profilo Twitter di Luceverde Roma, a seguito del temporale che sta imperversando sulla Capitale. chiusa la galleria Giovanni XXIII per presenza di alberi sulla carreggiata, all’altezza di via del Foro Italico. Chiusi anche tutti gli accessi in galleria. Vigili del fuoco sul posto. Roma – La chiusura è stata disposta dai Vigili del fuoco per consentire la potatura di un grosso albero ...

Maltempo - Figliomeni-Rollero : due gocce e Roma si blocca : “Ancora una volta un semplice Maltempo è bastato per far allagare diverse strade della Capitale, e per creare non pochi disagi al trasporto pubblico locale”. Lo dichiarano in una nota congiunta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni e il Presidente del club delle libertà per le politiche sociali e sicurezza Marco Rollero di Forza Italia. “Ormai da mesi, i Romani fanno i conti con gli enormi ...

Maltempo Roma : vento forte - pioggia incessante : Maltempo Roma. vento forte, pioggia incessante e gli alberi tornano a invadere le strade della Capitale. Da Roma nord a Roma sud, passando per il centro, senza “discriminazione territoriale”, sono tante le arterie della citta’ nelle quali si procede a rilento, perche’ ridotte nella loro ampiezza, a causa del crollo degli alberi, che in un caso hanno anche causato un ferito. E’ successo ad Acilia, dove un albero ...

Maltempo Roma : decine di interventi in città e provincia in 3 ore : A causa del Maltempo circa 40 interventi sono stati effettuati dalle 8 alle 11 sul territorio del comune di Roma e provincia da parte delle squadre del Comando di Roma dei vigili del fuoco. Maggiormente colpite le zone della costa laziale di Ostia, (via Ugo Fellini 42, per un albero che si è appoggiato sulla facciata di un edificio danneggiando un balcone), parte interna della provincia (Marino, Palestrina) e il comune di Roma. Gli interventi ...

Maltempo - allerta su Lazio e Sardegna/ Previsioni meteo : temporali e forti venti - su Roma possibili grandinate : Maltempo, allerta su Lazio e Sardegna: tornano i temporali accompagnati da forti venti e possibili grandinate nella Capitale. Previsioni meteo per le prossime ore.(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 20:04:00 GMT)

Maratona di Roma - il presidente : “Dopo anni di Maltempo stavolta splendeva il sole” : “Dopo anni di maltempo, finalmente stavolta a Roma splendeva il sole e quasi 100.000 persone hanno partecipato alla Maratona e alla Fun Run. Il comitato organizzatore ha dimostrato anche quest’anno di saper organizzare un grande evento amato in tutto il mondo. A livello tecnico, poi, siamo risultati i più veloci in assoluto in Italia, un dato che fa capire la qualità degli atleti ingaggiati. Un ringraziamento speciale va a tutte le ...

Maltempo - a rischio alluvioni 250mila romani : 44 ‘buche’da inizio anno : A Roma 250mila persone sono a rischio alluvione perche’ nella Capitale esistono 28 zone a rischio e 383 siti soggetti ad allagamenti; in piu’ il suolo urbano frana in vari punti creando voragini soprattutto nella parte orientale della citta’. Un rischio che potrebbe essere azzerato con azioni mirate, gia’ pianificate, che in 10 anni e un miliardo e 40 milioni di euro potrebbero mettere Roma in sicurezza. Fondi al momento ...

Maltempo - mega grandinata : imbiancati i Castelli romani e Viterbo : Forte grandinata nel pomeriggio nella zona dei Castelli romani, alle porte della Capitale. Tra le aree piu’ colpite quella di Rocca di Papa. Difficolta’ per gli automobilisti e qualche veicolo danneggiato dai grossi chicchi di grandine. Colpita dalla grandine anche la zona di Viterbo. Il Capoluogo della Tuscia, dal centro alla periferia, e’ stato rapidamente imbiancato, come sotto una nevicata. Diversi video sui social ...