Maldini | ' Milan | giusto gratificare Gattuso Io in FIGC? Parlerei con Costacurta | vedremo'

Paolo Maldini : ”Il mio calcio e il Milan di oggi. E quando Maradona si scaldava…” : Il mondo dello sport è costellato di stelle, ma sono in pochi a restare nel cuore dei tifosi anche una volta appese le scarpe al chiodo. Paolo Maldini fa parte di quel numero ristretto di sportivi che, grazie a una lunga carriera colma di successi e a una personalità carismatica, sono diventati il simbolo stesso della pura passione per il calcio, dei valori più alti e positivi dello sport. È proprio in virtù del suo status di punto di ...

Milan - Maldini al fianco di Gattuso : “merita la riconferma” : “Il lavoro di Gattuso è da apprezzare, merita senza dubbio la riconferma. Sono pentito di non essere tornato al Milan? No, assolutamente. Le mie decisioni sono state prese dopo aver fatto dei ragionamenti e sono assolutamente convinto della scelta che ho fatto”. Paolo Maldini, a margine di un evento William Hill, auspica che il suo ex compagno di squadra Gattuso possa restare sulla panchina del Milan anche nella prossima stagione e ...

Costacurta - Albertini e Maldini : c'è il... Milan nel futuro Figc : Giovedì comincia la gestione commissariale. Nomi e progetti per il futuro. Con Mancini ct. O è più "logico" Ancelotti?

Maldini dubbioso : Non so quando il Milan tornerà ad essere grande : Paolo Maldini è uno dei giocatori più rappresentativi della storia del Milan. L'ex capitano di mille battaglie è uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio, e sempre con i rossoneri, e inoltre è il recordman di presenze in Serie A con 647 gettoni. Maldini, ai microfoni di Radio 24, ha parlato del Milan di Gattuso ammettendo di non sapere quando e se tornerà grande: "quando il Milan tornerà grande? Non ne ho ...

