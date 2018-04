Malattia di Lyme | la prima epidemia dovuta al cambiamento climatico

La reazione autoimmunitaria verso un enzima come possibile causa dei sintomi della Malattia di Lyme : Un gruppo di ricercatori italiani ha proposto una reazione autoimmunitaria verso un enzima che induce glicolisi come meccanismo in grado di provocare i sintomi persistenti della Malattia di Lyme. Alcuni soggetti affetti dalla Malattia di Lyme, e con una precedente infezione da Borrelia burgdorferi, sviluppano un quadro di sintomi cronici di cui possono far parte astenia, dolore e alterazioni delle funzioni cognitive. Tale quadro, che spesso ...