Malata di cancro | il compagno la sposa dopo 42 anni | la cerimonia sul letto d' ospedale

Pordenone - Malata di cancro si affida al 'guru' : quando arriva in ospedale è troppo tardi : Si è affida ta alle cure 'alternative' di un naturopata , una sorta di guru nel suo campo, per combattere un cancro al seno, ma si è ritrovata pelle e ossa nelle stanze di un pronto soccorso, a un ...

Nadia Toffa torna a Le Iene e rivela : «Ho avuto un cancro - ma non trattatemi da Malata» : «Sono emozionata». Nadia Toffa, 38 anni, torna alla conduzione de Le Iene due mesi dopo il malore che l’ha colpita all’improvviso in un albergo di Trieste. È felice, Nadia, di essere di nuovo al suo posto, al fianco di Matteo Viviani e Nicola Savino. Ma prima di andare avanti, la conduttrice decide di «prendere due minuti» per raccontare per la prima volta cosa le è successo davvero da quel 2 dicembre. Finora si era limitata a ...