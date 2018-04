romadailynews

: Malagò: tempistiche commissariamento #Figc sicuramente più lunghe: A seguire le parole di… - romadailynews : Malagò: tempistiche commissariamento #Figc sicuramente più lunghe: A seguire le parole di… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma – A seguire le parole di Giovanni. Il presidente del Coni ha parlato al termine della Giunta nazionale, svolta stamattina al Foro Italico a Roma. Per ildella, che dovrebbe scadere alla fine di luglio, “credo che la tempistica saràpiù lunga. Anche perché la Federcalcio è stata commissariata per un motivo preciso. Ovvero per il fatto che non si sia riusciti a esprimere un presidente. In passato si sono create delle dinamiche che ora bisogna evitare si ripetano”. L'articolopiùproviene da RomaDailyNews.