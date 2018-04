Mai con M5S Costruiamo un nuovo campo dei riformisti e moderati

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...

Cosa ha detto Salvini su un'alleanza di governo con i 5 Stelle (Di Maio all'angolo?) : "Se tutti usassero lo stesso buonsenso ne usciremmo, se tutti rimangono fermi sulle loro posizioni e non c'è un governo, si vota". Il giorno dopo il vertice di centrodestra, il primo messaggio di Matteo Salvini è...

Orlando : incontriamo Di Maio ma lui chiuda alla Lega : Nel Pd che si prepara all'Assemblea nazionale del 21 aprile, c'è chi guarda al dialogo con tutte le forze politiche. E' il ministro della giustizia che invita il suo partito a non dividersi -