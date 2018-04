Mafia | al via il processo Apocalisse | giudici a Palermo

Mafia : voto di scambio - Procura Palermo chiede archiviazione per Ferrandelli : Palermo, 28 mar. (AdnKronos) – La Procura di Palermo ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta a carico di Fabrizio Ferrandelli, ex deputato regionale e oggi leader dell’opposizione al consiglio comunale, accusato di voto di scambio politico-mafioso. Il Procuratore aggiunto Salvatore De Luca e il pm Caterina Malagoli hanno chiesto l’archiviaizone dell’indagine perché non sono stati trovati riscontri alle ...

Mafia : Falcone - su strage via D'Amelio ancora lontani da chiarezza : Palermo, 9 mar. (AdnKronos) - "Sulla strage di via D'Amelio siamo ancora lontani da una chiarezza a livello investigativo. Negli anni sono state scoperte tante cose, il pentito Spatuzza ci ha permesso di scoprire imbrogli che coinvolgevano anche parte delle istituzioni, cosa che mi ha profondamente

Catania - 15 alberi in via Plebiscito per ricordare le vittime di Mafia : Nell'ambito delle iniziative "Cento passi verso il 21 marzo", data in cui sarà onorata in tutta Italia la memoria delle vittime di tutte le mafie, alle 10,00 del 7 marzo Libera e Legambiente ...

Spagna : al via processo Mafia russa - a sbarra anche deputato : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sicilia : Musumeci - bene commissione AntiMafia - ora via libera a codice etico : Palermo, 14 feb. (AdnKronos) - "Esprimo soddisfazione per il voto unanime dell’Aula al disegno di legge Fava che, fra l’altro, attribuisce alla commissione regionale Antimafia maggiori competenze di indagine, pur nei limiti della giurisprudenza costituzionale. Sarebbe bello se l’Assemblea regionale

Mafia - Antoci eroe del Parco ma Musumeci lo manda via : E ancora: 'Da oggi sono ancora più sovraesposto, dalla politica e da un pezzo importante dello Stato che è la Regione " prosegue Antoci, dirigente bancario di 50 anni ". Ma continuerò ad andare nelle ...

Minacciato dalla Mafia e rimosso dalla politica. Giuseppe Antoci : "Perché tanta fretta di mandarmi via?" : Minacciato da Cosa Nostra, ma vittima dello spoil system adottato dal governatore siciliano Nello Musumeci. È stato rimosso dall'incarico il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, il cui mandato sarebbe scaduto il prossimo ottobre. Antoci, che il 18 maggio 2016 subì un attentato (qualcuno sparò contro la sua auto e il presidente del Parco ne uscì illeso grazie alla blindatura della vettura e all'intervento ...

Minacciato dalla Mafia e rimosso dalla politica. Giuseppe Antoci : 'Perché tanta fretta di mandarmi via?' : Minacciato da Cosa Nostra, ma vittima dello spoil system adottato dal governatore siciliano Nello Musumeci. È stato rimosso dall'incarico il presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci, il cui ...

Mafia - pg di Cassazione : Saguto via dalla magistratura : E’ la richiesta formulata alla sezione disciplinare del Csm. La giudice è sotto processo per lo scandalo della gestione dei beni confiscati

A Viareggio il Carnevale fra fake news - Mafia e barriere : Viareggio, (askanews) - Al via il Carnevale di Viareggio, quest'anno più che mai, nel clima della campagna elettorale, dedicato ai temi della politica e dei diritti, fra colori e personaggi ...