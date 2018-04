Maestra contro i bambini | cosa sono i traumi e come ci colpiscono?

Blastingnews

: RT @_takecareofme_: Zic che difende Valentina contro Bryan e la Cele mi ha deluso come Pierdavide che andò contro la Maestra per quella pip… - adribluub : RT @_takecareofme_: Zic che difende Valentina contro Bryan e la Cele mi ha deluso come Pierdavide che andò contro la Maestra per quella pip… - _takecareofme_ : Zic che difende Valentina contro Bryan e la Cele mi ha deluso come Pierdavide che andò contro la Maestra per quella… - taty_masti : RT @teaoctober: @AmiciUfficiale Solo per il vittimismo ha avuto la meglio. Dovrebbe ringraziare la Celentano, perché ogni volta che lei va… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Niente scuola questa mattina per idi Varedo in provincia di Monza. Laè stata arrestata e messa agli arresti domiciliari una volta verificate le accuse mosse da alcuni genitori degli studenti. A quanto pare ivenivano maltrattati sia verbalmente che fisicamente, e questi nonostante la tenera età (indicativamente dai 4 ai 6 anni) se ne lamentavano a casa. Dopo diversi episodi simili un gruppo di genitori ha deciso di denunciare la. Un contesto apparentemente idilliaco pieno diche corrono e giocano si è rivelato in realtà un luogo di paura e di terrore, dove quella che doveva essere la figura di riferimento si è rivelata giudice giuria e boia, maltrattando ie rovinandogli la prima esperienza scolastica della loro vita. La fragilità deiEssere insegnante in un asilo nido è un compito molto importante, in quanto rappresenta il ...