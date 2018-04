Maestra “bullizzava” gli alunni | durante l’arresto insulti anche ai carabinieri

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018) Quando ile hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare per maltrattmenti li ha insultati. La, 45 anni, arrestata a Varedo questa mattina daidi Desio (Monza), secondo l’accusa, “bullizzava” i bambini costringendoli a stare fermi immobili con le braccia conserte nelle tre ore al giorno in cui si occupava da sola di loro; li sottoponeva a ricatti psicologici e minacce se si ribellavano. Come hanno ripresocon telecamere di installate nella scuola materna. Dopo la denuncia del preside della scuola, fatta ai militari di Varedo i quali hanno raccolto la testimonianza di alcuni genitori, ihanno installato le “cimici” nella classe di bimbi di tra i 4 e i 6 anni. La donna è stata ripresa mentre ordinava ai bimbi di restare immobili minacciandoli di ritorsioni o mentre li strattonava o insultava. In un ...