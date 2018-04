Maestra arrestata per maltrattamenti su bambini

Una Maestra di Varedo (Monza) è stata arrestata per aver picchiato bambini : "Dillo a chi ti pare - non mi interessa se mi licenziano" : "Bullizzava" i bambini, li costringeva a stare fermi immobili con le braccia conserte nelle tre ore al giorno in cui si occupava da sola di loro; li sottoponeva a ricatti psicologici e minacce se si ribellavano. È quanto emerso dalle indagini sulla maestra arrestata a Varedo (Monza) dai carabinieri di Desio (Monza), al termine di una delicata indagine svolta anche con telecamere di installate nella scuola materna.Dopo la denuncia del ...

Monza - costrizioni e schiaffi : arrestata una Maestra violenta : Roma, 9 apr. , askanews, Un'insegnante di 45 anni di un istituto scolastico di Varedo , Monza, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti su bambini tra i 4 e i 6 anni. L'indagine, ...

Monza - schiaffi e spinte ai bambini dell'asilo : arrestata Maestra di 45 anni : schiaffi e spinte ai bambini dell'asilo. Una maestra di 45 anni è stata arrestata dai carabinieri in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip di Monza , ...

Taranto - due genitori picchiano la Maestra arrestata per maltrattamenti : Taranto, due genitori picchiano la maestra arrestata per maltrattamenti L’hanno intercettata all’uscita di un negozio e l’hanno aggredita in pieno giorno sotto gli occhi dei passanti Continua a leggere L'articolo Taranto, due genitori picchiano la maestra arrestata per maltrattamenti proviene da NewsGo.

Calci - pugni e schiaffi in pieno giorno : genitori aggrediscono Maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti ai bimbi : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre ...

Maestra arrestata nel 2017 per maltrattamenti ai bambini : genitori la incontrano e la picchiano : Prima le minacce, poi l'aggressione e le botte. La Maestra di 50 anni che fu arrestata dalla Polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni, tutti di età prossima ai tre anni, di un istituto comprensivo della città, questa mattina è stata malmenata da una coppia di genitori mentre usciva da un negozio del centro. La 'vendetta' è scattata in pieno giorno, sotto gli occhi increduli dei ...

Maestra arrestata per maltrattamenti - genitori la incontrano per strada e la picchiano : La Maestra di scuola dell’infanzia di 50 anni, in servizio in una scuola di Taranto, che fu arrestata dalla polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di alcuni alunni di età prossima ai tre anni, questa mattina è stata aggredita e malmenata da una coppia di genitori mentre faceva acquisti in un negozio del centro....

TARANTO - PICCHIATA LA Maestra CHE MALTRATTAVA I BAMBINI/ Genitori malmenano la 50enne già arrestata : TARANTO, PICCHIATA la MAESTRA che MALTRATTAVA i BAMBINI dell'asilo: due Genitori denunciati per aver malmenato la 50enne già arrestata lo scorso 23 novembre 2017(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 19:46:00 GMT)

Taranto - Maestra fu arrestata per maltrattamenti : genitori la picchiano mentre fa acquisti : La maestra era stata arrestata nel novembre dello scorso anno. Stamane è stata aggredita e malmenata da una coppia di genitori. Secondo il suo avvocato, era stata già minacciata in passato dalle stesse persone.Continua a leggere

Maestra d'asilo arrestata per maltrattamenti - picchiata dai genitori mentre fa shopping : Vendetta a Taranto. La Maestra di scuola dell'infanzia di 50 anni, in servizio in una scuola, che fu arrestata dalla polizia il 23 novembre 2017 per maltrattamenti nei confronti di...

Taranto - picchiata da due genitori la Maestra d'asilo che fu arrestata per le botte ai bambini : "Quando si trovava agli arresti domiciliari - dice l'avvocato difensore della docente cinquantenne - aveva già subito minacce dalle stesse persone, che avevamo...

Maestra d'asilo arrestata a Susa - strattonava e insultava i bambini Video : Ennesimo scandalo nell'ambito dei #maltrattamenti ai bambini di un #asilo. Una #Maestra quasi sessantenne è stata arrestata questa mattina con l'accusa di maltrattamento, insulti, strattoni nei confronti dei bambini di una scuola materna di Susa. Le indagini, iniziate lo scorso ottobre a to della denuncia di alcuni genitori delle vittime, hanno portato a questo provvedimento. Attualmente, la Maestra è agli arresti domiciliari in attesa di ...