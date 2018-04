Made in Italy la ' spugna' al grafene che pulisce le acque dal petrolio

Made in Italy la “spugna” al grafene che puliscee le acque dal petrolio : Prodotti al grafene G+ (Foto: Directa Plus) Il grafene Made in Lomazzo conquista il settore dell’oil & gas. Directa Plus, la più importante fabbrica in Italia di produzione del materiale del futuro, in provincia di Como, sta conducendo test per applicare le sue soluzioni a base di grafene nella gestione delle emergenze ambientali. Il gruppo ha siglato qualche settimana fa un accordo con Sartec, società della galassia della ...

Trapianto di reni tra dializzati Made in Italy : In campo medico si continuano a fare grandissimi progressi. Anno dopo anno ricerche e duro lavoro da parte dei medici ci permettono di assistere a dei veri e propri miracoli che salvano la vita anche in casi disperati. L'ultimo miracolo medico, made in Italy, riguarda un Trapianto di rene da un donatore in dialisi. Il primo effettuato fino ad oggi. Chi è stato il paziente e come si è svolto il Trapianto La paziente è una signora di 60 anni che ...

L'inserto del lunedì : sanzioni - burocrazia - Made in Italy : l'incognita Russia : Come ogni settimana lunedì 9 aprile all'interno della Gazzetta L'inserto economia di 8 pagine. Il primo piano di questa settimana è sull'economia della Russia - sotto sanzioni - ma che apre le porte al "made in Italy". Ne parla la manager Barbara de Magistris . L'impresa della settimana è la Buonristoro , di cui fa parte la parmigiana ...

Agriumbria 50a edizione - la Lega difende Made in Italy e produzioni locali : ... con sudore della fronte e amore per il proprio territorio, ha sempre contribuito in termini positivi alla crescita dell'economia nazionale". Alla 50a edizione di Agriumbria a Bastia, una tra le più ...

Agriumbria 50a edizione - la Lega presente : 'Difendere Made in Italy e produzioni locali' : ...richiedere all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti allo scopo di fermare le speculazioni sul cibo e quindi proteggere la salute del cittadino e tutelare l'economia ...

Perché i dazi Usa-Cina avvantaggiano il Made in Italy : Coldiretti non ha dubbi: il made in Italy potrebbe avvantaggiarsi delle tensioni tra i due giganti dell'economia mondiale. E' quanto emerge da una analisi della Confederazione Nazionale Coltivatori ...

Milan - Made in Italy : assalto a Berardi e rinnovo Cutrone : Milan, made IN Italy- Dopo l’ufficialità del rinnovo contrattuale di Gattuso, il Milan sarebbe pronto a mettere a segno alcune strategie di mercato sia in ottica presente, sia in ottica futura. Fassone e Mirabelli sarebbero intenzionati ad affondare il colpo per Berardi. L’esterno offensivo piace parecchio a Gattuso. L’attuale esterno del Sassuolo potrebbe essere schierato […] L'articolo Milan, made in Italy: assalto a ...

Roma capitale della pizza per un weekend alla scoperta dei segreti del "Made in Italy" più amato del mondo : Napoletana, fritta, al taglio. La pizza per tutti i gusti va in scena a Roma. Dopo il successo della prima edizione, torna da oggi a domenica 8 aprile, al Guido Reni District (in via Guido Reni 7) "La città della pizza", il format ideato da Vinòforum, uno dei più importanti marchi italiani dedicati all'enogastronomia, che per tre giorni fa di Roma la capitale mondiale della pizza.Sono oltre 50 i maestri pizzaioli chiamati in ...

Nuove etichette alimenti salvano Made in Italy : Operazione trasparenza sugli scaffali di vendita degli alimentari, compresi i prodotti-principe della dieta mediterranea: olio, pelati e conserve di pomodoro, pasta e riso. Scatta infatti l'obbligo di ...

Diego Dalla Palma - ritorna il profeta del make up Made in Italy : Uno spazio unico dedicato al mondo della bellezza in tutti i suoi aspetti: make up, abbigliamento, capelli e accessori. Un contenitore in cui si alternano'lezioni' di stile, consigli sui capi di ...

Creato un rivoluzionario laser Made in Italy per la cura delle ulcere cutanee : arriva la Theal Therapy : Venose, da decubito e diabetiche: sono le ulcere cutanee, lesioni croniche che invalidano in Italia due milioni di persone e che sono dovute ad un mancato processo di riepitelizzazione. Le ferite dunque non si rimarginano poiché manca il tessuto circostante e il loro decorso, specie per quelle croniche, è superiore alle 8-10 settimane. Secondo gli studi effettuati dall’AIUC (Associazione Italiana ulcere cutanee Onlus) le percentuali dei pazienti ...

Calzature Made in Italy in Kazakistan e Ucraina : Appuntamento in Kazakistan con Shoes from Italy Almaty , la manifestazione dedicata al mondo della calzatura e punto di riferimento per tutto il mercato euroasiatico, in programma al Rixos Hotel di ...

Coldiretti : +18% di prodotti Made in Italy in Cina nel 2017 : Sono entrati in vigore dei superdazi cinesi nei confronti di 128 beni importati dagli Stati Uniti, tra i quali carne di maiale, vino e frutta, per un totale di 3 miliardi di dollari, in risposta alla ‘mossa protezionistica’ decisa dal presidente Donald Trump su acciaio e alluminio: secondo una analisi della Coldiretti su dati Istat, l’export italiano vola in Cina, tanto che nel 2017 ha segnato un +18% e supera i 448 milioni di ...