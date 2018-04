“Ma come è possibile?” Allarme rosso su WhatsApp Ecco la nuova funzione che espone gli

“Mamma - mi odiano tutti”. Enormi occhi di colore diverso e labbro leporino : la vita di Madden è un inferno. La madre del piccolo - per aiutarlo - trova sul web un gatto uguale a lui e guardate come va a finire… : Un volto angelico, particolarissimo e unico che lo metteva sempre al centro dell’attenzione. Ma per motivi molto diversi da quelli che possiamo immaginare. Madden Humphreys, è un bambino originario dell’Oklahoma di 7 anni con delle caratteristiche somatiche straordinarie: due occhioni grandissimi dal colore diverso, uno verde e uno blu e il labbro leporino. Il bimbo è infatti nato con una palatoschisi bilaterale e con l’eterocromia ...

“Ma quale pace!”. Francesco Monte-Eva Henger - la verità. Il selfie degli ex naufraghi è diventato subito virale e fatto infuriare molti fan dell’Isola dei Famosi - Mara Venier compresa. Ma non è come sembra : il retroscena : Vista in anteprima la foto di Eva Henger e Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show, Mara Venier ha sbottato sui social: “Molto rumore per nulla. Foto fatta oggi al Costanzo Show… Avete la faccia come il culo”, ha scritto citando Shakespeare (non nella seconda parte della didascalia, si badi bene) su Instagram rilanciando il selfie che, almeno a prima vista, fa pensare alla pace fatta tra i due ex naufraghi. Lo hanno pensato ...

Camere - M5s indicherà Fico come presidente di Montecitorio : “Ma no a Romani al Senato” : “Vogliamo dare il via a questa legislatura, per questo ci siamo confrontati e continueremo a farlo con tutte le forze politiche. Allo stesso tempo però non veniamo meno ai nostri principi, per cui non voteremo persone condannate o sotto processo. Gli italiani hanno bisogno di risposte ai loro problemi, concentriamoci su quello”. Così i due capigruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, tornano a bocciare ...

Elezioni - Travaglio : “Mattarella? Sta lavorando come a Masterchef : frollarsi i partiti per far capire che non c’è alternativa alle urne” : “Credo che Mattarella lavori alla Masterchef, come quei chef che ti frollano la carne, la mantecano, la levigano, la mettono nel sugo, la lasciano macerare per un paio di mesi. Dopodiché alla fine non si capisce quali siano gli ingredienti”. È la metafora del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, sugli scenari attuali post-Elezioni. Ospite di Non è L’arena (La7), Travaglio spiega: “Credo che Mattarella ...

“Ma come?”. Isola - durante la diretta il messaggio di Francesco Monte. Lo pubblica sui social proprio mentre Alessia Marcuzzi è collegata con gli ex naufraghi. No - non ce l’aspettavamo. Paola - sicuro - ancora meno : Isola dei Famosi, si torna al martedì. La diretta, la numero 7 di questa edizione, parte come al solito con le anticipazioni della padrona di casa. Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato il pubblico, annuncia che ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest’ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull’accaduto ...

“Mammina guarda come mi stanno bene”. Poi un botto micidiale. Era al colmo della gioia - ai suoi piedini portava le scarpe dei suoi sogni. I genitori erano fieri - ma poi nel negozio accade un imprevisto e la vita di una famiglia si frantuma : “Cosa le hanno fatto…” : Il sorriso della sua bambina illuminava le sue giornate, ma ora il buio è calato sulla sua vita. Un padre disperato ripercorre la tragedia che è malauguratamente caduta sulla sua famiglia per un evento assurdo e inaspettato. Venerdì pomeriggio Moshin Siddique era uscito con la sua piccola Ifrah di due anni e mezzo. Era un bel pomeriggio la piccola era molto contenta ed emozionata perché con la sua mamma stava andando a comprare un paio di ...

Strage di Latina : “Antonietta si è risvegliata”. Come sta e cosa sa della tragedia che ha portato all’uccisione delle sue due bambine per mano di suo “Marito”. I dettagli di una vicenda che ancora sciocca tutti : Strage di Latina, Antonietta Gargiulo si è risvegliata, almeno stando a quanto scritto da Tgcom24. La madre di Alessia e Martina, uccise dal padre Luigi Capasso nella folle tragedia che ha scioccato tutta l’Italia, è ancora ricoverata all’ospedale San Camillo di Roma, ma avrebbe ripreso conoscenza. Non è chiaro se i famigliari l’abbiano già informata di quanto accaduto alle figlie, uccise a colpi di pistola dall’ex ...

“Un po’ di pudore - dai!”. Belen e Iannone senza freni - il video è troppo ‘hot’. Fuoco e fiamme davanti a tutti - amici - parenti e… follower. Senza vergogna : “Ma come si fa?” : Avrà pure perso la conduzione del Grande Fratello Nip (sì, ci sarà anche quello), ma almeno sul fronte sentimentale per Belen Rodriguez, che si è subito consolata con una bella seduta di shopping, va tutto a gonfie vele. Dopo la brutta notizia (pare che al timone del reality di Canale 5 ci sarà Barbara Palombelli), l’argentina si è data alle spese con il suo Andrea Iannone. È stata fotografata dal settimanale Diva e donna mentre fa ...

“Addio Giorgio - questa volta è fatta”. Gemma Galgani ha trovato l’amore. Rivoluzione a Uomini e Donne : dopo 7 anni di tribolazioni del cuore - la dama di Torino ha trovato il suo ‘lui’. In studio sconcerto e sorpresa : “Ma come fa?…” : Ma quante pene d’amore per Gemma Galgani. Da quando la dama è approdata al trono over ha patito terribilmente. Giorgio Manetti, il suo grande amore, non vuole saperne, ma lei non si perde d’animo e non rinuncia a trovare l’uomo dei sogni. A quanto sembra la torinese ora ha finalmente trovato la possibilità per dimenticare il gabbiano. È arrivato infatti Armando che sembra proprio aver stuzzicato la fantasia di Gems, che ...

“Ma come sei diventata?”. La chiamavano la ‘bambola vivente’ - oggi è cresciuta. I genitori la truccavano e le facevano fare le lampade solari perché - per loro - doveva essere la più bella di tutte. Ecco com’è ora - dopo anni : Aveva appena due anni quando è diventata una vera star. una delle bambole viventi, Aira Brown calcava le passerelle e posava davanti all’obiettivo con grande disinvoltura e piacere dei genitori. oggi la bimba è cresciuta e ha 8 anni e la sua vita non è poi cambiata moltissimo. Grandi occhi azzurri, capelli biondissimi, lineamenti talmente delicati da portare i suoi fans a definirla la “bambolina vivente”, oppure la “creatura ...

Roberto Fiore : “Magistrati di Palermo deviati come 40 anni fa”. Quando Falcone voleva interrogarlo per il caso Mattarella : Definisce la magistratura di Palermo “infiltrata“, addirittura “deviata“, “oggi come quaranta anni fa“. Il motivo? La scarcerazione dei Giovanni Codraro e Carlo Mancuso, i due attivisti dei centri sociali accusati del pestaggio del segretario provinciale di Forza Nuova, Massimiliano Ursino. È un attacco frontale alle toghe siciliane quello di Roberto Fiore, il leader della formazione di estrema destra arrivato ...

“Ma proprio tu…”. Ve la ricordate Katia Pedrotti? Come (e dove) la ritroviamo. Dal Grande Fratello 4 alla meravigliosa storia d’amore con Ascanio e le due bimbe. Poi il dimenticatoio e ora il ritorno alla ribalta. “Sei proprio sicura?” - le chiede qualcuno : Ne abbiamo parlato spesso di lei: parliamo di Katia Pedrotti? Ve la ricordate? La sua storia è quantomeno curiosa: dopo aver partecipato a una delle prime edizioni del Grande Fratello (la quarta per essere precisi e no, non ancora Vip) ed essersi innamorata di uno dei concorrenti, che da lì a breve sarebbe diventato suo marito, compagno di vita e padre dei suoi figli, è finita pian piano nel dimenticatoio della tv. Ma il suo nome è noto ...

“Mai vista una donna così”. Si chiama Leah e sembra una ragazza come tante. In realtà il suo corpo ha una particolarità (choc) che l’ha resa per anni bersaglio di pesanti prese in giro. Oggi - però - ha fatto pace con la vita e ha deciso di mostrarsi nuda. Molto coraggiosa! : Le donne vogliono sempre essere perfette: sopracciglia disegnate, ceretta sempre fatta, capelli curati. però non tutte le donne sono uguali. Ci sono donne che preferiscono essere felici piuttosto che perfette. Per esempio Leah Jorgensen, 33enne che, dopo aver trascorso anni difficili, ha deciso di accettare il suo corpo con tutti i suoi difetti. La ragazza ha passato la vita a combattere con il suo grosso problema, quello dei peli superflui. Il ...

A tutto Bonucci : “Mai visto un allenatore come Gattuso - se arriva Belotti al Milan…” : Leonardo Bonucci, dopo un inizio di stagione travagliato, sta ritrovando fiducia. Il difensore è tornato quello ammirato con la maglia della Juventus e la difesa del Milan, con l’apporto anche di Romagnoli, non fa più buchi da tutte le parti, anzi. Il capitano rossonero ha analizzato ai microfoni di ‘Radio 105’, il momento che sta vivendo il Milan, reduce dalla quinta vittoria nelle ultime sei partite di campionato: “Ho ...