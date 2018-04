M5s verso addio a regola del doppio mandato | Di Maio e gli altri potrebbero essere

Lega-M5s verso un Def unitario - consenso sulla correzione della legge Fornero : I partiti, soprattutto quelli premiati dalla tornata elettorale come M5S e Lega, tenderanno a condizionare i lavori in Commissione e, poi in Aula, a caratterizzare le risoluzioni, o la risoluzione unica, da votare con le parti essenziali del loro programma: dal reddito di cittadinanza alla Flat tax, oltre al superamento della legge Fornero...

Di Maio verso il Colle - missione Governo M5s/ Attacco a Salvini : "esecutivo con Pd e FI? Auguri" : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 00:08:00 GMT)

Senato - voto per vicepresidenze e questori : tensione Pd-M5s. Verso elezione Taverna - Rossomando - La Russa - Calderoli : Palazzo Madama vota per l’elezione dei quattro vicepresidenti, dei tre membri del Collegio dei questori e dei segretario d’Aula. Dopo l’intesa tra M5s e centrodestra per i presidenti di Camera e Senato, è tensione tra Pd e Movimento 5 stelle per l’assegnazione delle altre cariche. Da una parte i grillini hanno deciso di votare solo uno dei loro candidati a vice (Paola Taverna), azione che favorisce l’elezione della ...

Governo : verso asse M5s-Lega? Ecco come potrà reagire il mercato : Piazza Affari frenata dall'incertezza politica? Diversi addetti ai lavori riconducono questa sottoperformance del nostro mercato agli ultimi sviluppi sul fronte politico nel nostro Paese. Sabato ...

M5s - l’assemblea del Senato ufficializza la nomina del capogruppo Toninelli e del direttivo. Verso rinvio voto statuto : I Senatori M5s hanno ufficializzato la nomina del capogruppo Danilo Toninelli e del direttivo a Palazzo Madama. Mentre gli altri partiti stanno discutendo per scegliere i loro referenti in Parlamento, l’assemblea, radunata anche per esaminare il nuovo statuto, ha dato il via libera per acclamazione al nome scelto subito dopo le elezioni da Luigi Di Maio. Nel corso dalla riunione, è intervenuto anche il Capo politico: “Inizieremo le ...

Maurizio Martina : "Luigi Maio non cita più il reddito di cittadinanza : si va verso alleanza M5s-Lega" : "Credo che i Cinquestelle abbiano fatto le loro scelte anche in prospettiva di un'alleanza politica futura. Il fatto politico di ieri non può essere sottovalutato. Nell'intervista di questa mattina Luigi Di Maio non cita una volta il reddito di cittadinanza, vorrà pur dire qualcosa. Ieri è successo un fatto politico, è evidente". A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina a "Mezz'ora in ...

Verso il governo? Romani (FI) : “Problema è veto M5s a Berlusconi interlocutore. Errore lasciar parlare Salvini per noi” : “Delusione? Anzi, mi sono liberato di un peso”, dice Paolo Romani allontanandosi dal Senato, dopo la proclamazione della nuova presidente, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Quanto alle geometrie politiche rappresentate dall’accordo sulle presidenze delle Camere, l’esponente di Forza Italia vede un possibile accordo tra una parte del centrodestra e il M5s per dare vita a un’esecutivo: “Se questa è la ...

PD VERSO ASSEMBLEA - MARTINA "ALTERNATIVI A DESTRA E M5s"/ Renzi : "Stipendio da senatore? Io volevo abolirlo" : Pd, Renzi su M5s e centroDESTRA: “Governo tocca a loro”. MARTINA: “Presidenti Camere? Legislatura parte male”. Guerini all'attacco: “Salvini e Di Maio? Berlusconi ruota di scorta”(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 17:22:00 GMT)

Camere - verso l’elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra : Casellati al Senato - Fico alla Camera : Camere, verso l’elezione dei presidentiConvergenza tra M5s e centrodestra:Casellati al Senato, Fico alla Camera Oggi si elegge il nuovo presidente di Palazzo Madama, servono 161 voti. Dal vertice del centrodestra esce un nome comune e la bocciatura di Fraccaro alla Camera. “La convergenza con M5s – si legge in una nota del centrodestra – non […]

Presidenze - centrodestra spaccato. Verso l'intesa tra Lega e M5s. Di Maio : 'Un segnale per il governo' : Come presidente del Senato il Carroccio vota la Bernini al posto di Romani voluto da Forza Italia. Lei: 'Non sono disponibile'. Ira di Berlusconi: 'La mossa di Salvini un atto ostile'. Per la Camera i ...

Camere - M5s e Pd verso scheda bianca : 9.45 Riunione congiunta dei parlamentari M5S nel giorno in cui cominciano le votazioni per le presidenze di Camera e Senato. Nel corso del vertice è giunta dal leader Di Maio l'indicazione di voto: per entrambe le Camere, scheda bianca nelle prime due votazioni. Riuniti anche i gruppi parlamentari Pd, senza Renzi, atteso al Senato: l'incontro lampo, conferma la scheda bianca anche da parte del Pd e il reggente Martina annuncia una nuova ...

M5s e Forza Italia ai ferri corti : tutto azzerato - si va verso scheda bianca : Una girandola di vertici culminata con la riunione di tutti i capigruppo non basta a evitare, fino a tarda sera, l'evaporazione di ogni accordo sulle presidenze delle Camere. Troppi i nodi alla base ...