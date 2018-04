M5s e centrodestra | lo studio sorprendente | governo possibile | tutti i punti in comune

GOVERNO - SCONTRO SALVINI-BERLUSCONI AL VERTICE CENTRODESTRA/ Lega- M5s vs FI-Pd : “niente incarichi al buio” : Salvini, Berlusconi, Meloni: oggi VERTICE CENTRODESTRA ad Arcore. Leader Lega, “ GOVERNO a noi, possibile premier terzo”. Di Maio, "no ad ammucchiate con cdx". Tutti gli scenari(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:03:00 GMT)

La proposta di Salvini : i 4 punti del programma del governo centrodestra- M5s Video : Alla vigilia del vertice del #centrodestra di Arcore, a casa dell’alleato Silvio Berlusconi [ Video ], Matteo # Salvini , intervistato dal Corriere della Sera, si rivolge a Forza Italia per chiarire definitivamente che la Lega resta totalmente contraria ad un governo formato dall’alleanza tra centrodestra e Pd. Una opzione che i berlusconiani si possono anche scordare, ci tiene a ribadire il leader leghista che, invece, non esclude l’unico accordo ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : centrodestra unito - Salvini "mai col Pd - fiducioso su M5s " (9 aprile 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : il centrodestra rimane unito . Oltre 100 morti in Siria. Sventato attentato alla mezza maratona di Berlino. Bis Ferrari in Formula 1 (9 aprile 2018) .(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 00:58:00 GMT)

Martina : M5s e Centrodestra devono risolvere le loro ambiguità : Il segretario reggente del Pd: "Noi non facciamo i piani B di altre forze politiche". E a Salvini dice: "Stia sereno. Mai con lui". Si propone come segretario del partito in vista dell'Assemblea Nazionale del 21 aprile