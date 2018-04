M5S : Casaleggio - Iacoboni meschino - mio padre non l’avrebbe voluto (2) : (AdnKronos) – A quasi due anni “dalla scomparsa di mio padre, insieme ad amici e collaboratori abbiamo organizzato SUM#02 per mettere in pratica una cosa che lui ci esortava sempre a fare: ‘Capire il futuro’. Il nostro intento è sempre stato quello di organizzare un evento a cui avrebbe voluto partecipare anche lui. Un evento che nella pratica ha riscosso un grande successo e che è stato particolarmente apprezzato per la ...

Così il caso Iacoboni svela il vero potere di Davide Casaleggio sul M5S - e non solo - : L'impressione che abbiamo avuto, mentre io e la direzione del mio giornale tentavamo solo di entrare, mediare e fare il nostro lavoro, è che la testa romana e politica del Movimento, i Di Maio, i ...

M5S : vertice Grillo-Casaleggio-Di Maio a Ivrea : vertice tra Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio oggi a Ivrea. Grillo, di ritorno da Zurigo dove ieri era impegnato nel suo show, sta per arrivare nella città piemontese dove si trova ...

M5S : vertice tra Grillo - Casaleggio e Di Maio a Ivrea : Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio si incontrano oggi a Ivrea in un vertice del M5s. I tre capi del partito non si vedevano dai giorni immediatamente successivi alle elezioni politiche ...

'Così lo staff di Casaleggio a Ivrea mi ha negato l'ingresso al Sum#02 M5S' : Al nostro giornalista Jacopo Iacoboni è stato negato l'ingresso all'evento Sum#02, organizzato a Ivrea dall'associazione Gianroberto Casaleggio, presieduta dal figlio Davide. Un divieto motivato non ...

M5S - Casaleggio : 'Il governo dovrà aprire alla partecipazione come in Estonia' : Non dice di che colore sarà il prossimo governo Davide Casaleggio ma dice che chiunque andrà a Palazzo Chigi dovrà occuparsi di partecipazione. La piattaforma Rousseau aperta a tutti i partiti? 'Spero ...

M5S - a Sum#02 anche l’ex ministro Pd Massimo Bray. Casaleggio : “Qui perché gestisce la Treccani e nient’altro” : “Questa è una giornata in cui vogliamo parlare del futuro nel prossimi vent’anni, ma capisco lo sguardo dei giornalisti sia rivolto a Palazzo Chigi“. Così Davide Casaleggio, organizzatore della convention di Ivrea Sum #02, elude le domande dei cronisti interessati agli scenari politici. E sulla presenza dell’ex ministro Massimo Bray tra i relatori della giornata dice: “Apertura al Pd? Mi sembra che gestisca la ...

M5S - al via a Ivrea Sum#02-Capire il futuro - la convention dell’associazione Gianroberto Casaleggio. Segui la diretta : Alle Officine H di Ivrea si apre il sipario su “Sum#02-Capire il futuro“, il secondo evento pubblico dell‘associazione Gianroberto Casaleggio, creata e diretta dal figlio del co-fondatore del Movimento 5 Stelle. All’incontro non parteciperà Beppe Grillo, in tournee a Zurigo con lo spettacolo “Insomnia”, ma ci sarà il candidato premier del movimento, Luigi Di Maio. Segui la diretta L'articolo M5s, al via a ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa per nascondere conflitto di interessi : Roma, 6 apr. (AdnKronos) – ‘Ecco l’ultima barzelletta di Davide Casaleggio, alla disperata e goffa ricerca di scacciare il conflitto di interessi che impersona in maniera evidente: ‘La Casaleggio Associati e l’Associazione Gianroberto Casaleggio non hanno nulla a che fare con la politica e sono totalmente estranee al Movimento 5 stelle’ (Sole 24 ore di oggi). Dire una cosa del genere significa considerare gli ...

M5S : Anzaldi - Casaleggio bluffa per nascondere conflitto di interessi (2) : (AdnKronos) – ‘I tg siano conseguenti alle parole di Casaleggio ‘ invita Anzaldi ‘ non seguano l’evento di Ivrea, visto che a detta dello stesso organizzatore non ha alcun valore o finalità politica e di partito. Se Sum non ha alcun legame con la politica e con il Movimento 5 stelle, che interesse può avere per l’informazione?”. “Se Casaleggio è ‘solo un tecnico’, come ha detto Di ...

Davide Casaleggio - la doppia profezia : Elisabetta Casellati presidente e governo centrodestra- M5S : Come finirà la partita per il prossimo governo, dopo il primo giro di consultazioni al Quirinale da Sergio Mattarella , resta un discreto mistero. Due le opzioni sul tavolo: governo M5s-Lega oppure i ...

Matteo Salvini - patto con Casaleggio alla base dell'accordo con M5S : Poco meno di un anno fa era circolata in casa leghista la voce di un incontro fra Matteo Salvini e Davide Casaleggio. La raccolse il quotidiano La Repubblica, e alla pubblicazione della indiscrezione ...

M5S - l'intervista di Davide Casaleggio è la prova : Di Maio è un robottino : 'Mi auguro che la volontà popolare venga rispettata'. E 'La decisione di sciogliere le Camere spetta al Capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari'. O ancora 'L'...