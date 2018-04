L' urlo del Danubio a Ragusa

Gp del Bahrain - Ferrari da urlo nelle libere : Mercedes a mezzo secondo : Quinto tempo per la Mercedes del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, +1'212, seguito dalla Haas di Romain Grosjean, +1'456.

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : ancora una staffetta mista da urlo. Alice Sotero si conferma su altissimi livelli : Seconda tappa di Coppa del Mondo e secondo successo italiano nella staffetta mista: Riccardo De Luca ed Alessandra Frezza hanno imitato Gianluca Micozzi e Gloria Tocchi ed hanno firmato un bellissimo successo dominando la gara praticamente dall’inizio alla fine, staccando nettamente gli avversari. Nella prova a staffetta gli azzurri si sono trasformati: nella gara individuale infatti De Luca era stato eliminato per un soffio, mentre Frezza ...

Liga : pari da urlo del Barca a Siviglia - tris del Real Madrid : Montella si illude con Vazquez e Muriel, ma Suarez e Messi rispondono nel finale. Benzema e una doppietta di Bale stendono il Las Palmas

LIVE Volley - Civitanova-Modena in DIRETTA : gara1 semifinali scudetto. Playoff da urlo - i Canarini nella tana della Lube : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara1 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Volley - Civitanova-Modena in DIRETTA : gara1 semifinali scudetto. Playoff da urlo - i Canarini nella tana della Lube : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara1 della semifinale dei Playoff Scudetto di Volley maschile. All’Eurosuole Foruma andrà in scena il big match per eccellenza: si preannuncia una super partita appassionante e avvincente, ricca di colpi di scena. I Campioni d’Italia partono leggermente favoriti, i Canarini proveranno a piazzare il colpaccio: in palio una vittoria importante che potrebbe indirizzare ...

“Io rifatta? Guardate qui”. Paola Ferrari da urlo : Striscia la Notizia le dà della ‘ritoccata’ e lei pubblica una foto da giovane (pazzesca) : Paola Ferrari, 58 anni il prossimo 6 ottobre), dichiara guerra a ”Striscia la Notizia”. Pochi giorni fa il famoso telegiornale satirico di Canale cinque aveva mandato in onda il servizio sui ”Fatti e rifatti” dichiarando che ”Paola Ferrari sfoggia un nuovo design”. Insomma, una battuta su ipotetici interventi di chirurgia estetica ai quali avrebbe fatto ricorso la signora del calcio che, questa volta, ...

Eravamo quattro amici e il Var (che si sarebbero persi l’urlo di Tardelli) : Per usare un vecchio caro slogan: non si interrompe così un’emozione. Invece sì. Interrotta, l’emozione. Sul più bello. Var, cioè Video Assistant Referee. E’ la (grande) novità del nostro calcio (polemiche annesse). Il senso è: diamo una mano al povero arbitro. Concretamente: si usa la tecnologia. Tradotto: in ogni partita di serie A ci sono due arbitri seduti a bordocampo davanti alla televisione, gli occhi sbarrati per non perdere nemmeno un ...

"Matura" 1987 - i burloni della sezione di tedesco del Galfer : Oh ragazzi, guardate che scriviamo a La Stampa, poi dobbiamo documentare con foto e aneddoti. Io però, che ho combinato 'sto casino, non mi ricordo niente. La 5ª A del Galfer annata 1987. Beh, ...

"Rischiamo grosso" - l'urlo del made in Italy contro i dazi : Se si blocca il primo mercato si inchioda l'economia, mettendo a rischio le Pmi del settore nel nostro Paese. Questi meccanismi, magari per aziende più strutturate sono complessi, dannosi, però ...

Sei Nazioni femminile 2018 : Galles-Italia 15-22. Impresa delle azzurre - vittoria esterna da urlo : L’Italia femminile di rugby trova la prima vittoria di questo Sei Nazioni in Galles, battendo le padrone di casa per 15-22 e conquistando anche il punto di bonus offensivo, mentre le gallesi trovano il bonus difensivo e così le due squadre ora sono appaiate a quota 5 in classifica. Whitewash scongiurato per le italiane, che ora punteranno, con la Scozia, ad evitare anche il cucchiaio di legno. Nel primo tempo parte bene l’Italia con ...

F.1 - test Montmeló - Ferrari da urlo : nuovo record della pista per Vettel : Sebastian Vettel ha sbriciolato il vecchio record del circuito del Montmeló durante la sessione mattutina del penultimo giorno dei test pre-campionato di Formula 1. Il pilota di Maranello, con la ...

I perché di un voto/ L'urlo del Sud - anni di errori da élites e partiti : perché? Con il nuovo secolo tutta l'economia italiana ha rallentato. Ma dal 2011 il Sud è stato colpito di più. A partire dalla crisi dell'euro , 2011, la recessione ha colpito in maniera molto più ...

VIDEO Tony Cairoli scatenato in Argentina : vittoria da urlo in gara1 - il Mondiale inizia al top. Gli highlights della gara : Antonio Cairoli ha vinto la gara1 del GP d’Argentina, prima prova del Mondiale MXGP. Il siciliano, dominatore indiscusso del motocross, inizia nel migliore dei modi la rincorsa verso il decimo titolo Mondiale. Di seguito il VIDEO per rivivere le emozioni della sua gara. (foto Valerio Origo) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia ...