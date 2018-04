Lula in cella tra i fantasmi dei traditori

Una cella privilegiata per Lula : bagno privato - 3 pasti al giorno : La cella dove è stato rinchiuso Luiz Inácio Lula da Silva nella città meridionale brasiliana di Curitiba è stata appositamente preparata dalla Polizia Federale , PF, per ospitare il 72enne ex ...

Lula arrivato a Curitiba - notte in cella : ANSA, - ROMA, 8 APR - L'ex presidente Lula è arrivato alle 22.30 circa ora locale , le 3.30 italiane, alla Soprintendenza della polizia federale a Curitiba. Qui inizierà a scontare la pena a 12 anni ...

Lula si arrende e si consegna alla Polizia : prima notte in cella a Curitiba : Lula da Silva, alla fine, si è arreso. Dopo una giornata convulsa l'ex presidente brasiliano si è consegnato alla Polizia federale. Portato in aereo a Curitiba, è stato trasferito nella sede della Soprintendenza dove inizia a scontare la condanna a 12 anni per corruzione. Qui ha trovato ad attenderlo sia i sostenitori che gli oppositori, che hanno festeggiato lanciando fuochi di artificio

Brasile - Lula non si presenta in carcere - gli avvocati negoziano. Pronta cella di lusso : Gli avvocati di Lula da Silva stanno negoziando con la polizia federale i termini in cui l'ex presidente brasiliano si consegnerà alle autorità, in ottemperanza dell'ordine di...

Brasile : no a ricorso Lula - vada in cella : 21.45 Il tribunale superiore di Giustizia brasiliano ha respinto la richiesta di habeas corpus (ultimo ricorso d'urgenza) presentata stamane dagli avvocati di Lula da Silva per sospendere l'ordine di carcerazione emesso ieri dal giudice Sergio Moro. Moro aveva chiesto all'ex presidente di costituirsi a Curitiba entro le 17 di oggi (le 22 in Italia), ossia fra pochi minuti, per cominciare a scontare la pena di 12 anni che gli è stata inflitta ...

Brasile - Lula presenta nuovo ricorso per evitare di andare in cella : Gli avvocati di Lula da Silva hanno presentato un nuovo ricorso d'urgenza al Tribunale Superiore di Giustizia (Stj) per sospendere il mandato emesso dal giudice Sergio Moro, che ha ordinato all'ex presidente di costituirsi entro le 17 (le 22 in Italia) a Curitiba per iniziare a scontare la pena di 12 anni che gli è stata inflitta per corruzione. Nel nuovo ricorso si sostiene che la pena sarebbe stata emessa in anticipo rispetto ai possibili ...