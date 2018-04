Lula in carcere | la destra avanza | il Palmeiras ha perso e io non sto bene

Lula in carcere - un evento politico : Quanto tempo passerà in carcere Lula o se tra poco sarà inviato ai domiciliari sono punti interrogativi che riguardano l'altalenante giustizia brasiliana. Ma Lula è riuscito a fare diventare la sua sventura giudiziaria un gigantesco evento politico. Ritornando alle origini, in quella sede del sindacato dei metallurgici dove ebbe inizio la sua carriera a Sao Bernardo, periferia di Sao Paolo. Una messa in suffragio della ...

Brasile - Lula si consegna alla polizia : “Vado in carcere a testa alta” : Brasile, Lula si consegna alla polizia: “Vado in carcere a testa alta” L’ex presidente si è detto pronto a scontare la pena a 12 anni per corruzione e riciclaggio: “Sono innocente”. Migliaia di sostenitori avevano tentato di bloccarlo Continua a leggere

