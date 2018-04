Lufthansa | cancellati 800 voli martedì per uno sciopero | coinvolti 90mila passeggeri

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 aprile 2018)cancella per domani,, la metà dei suoi: 800 dei 1.600 programmati, tra cui 58 a lungo raggio. La causa è loindetto dal sindacato di Verdi in occasione del terzo giro di negoziati che riguardano i dipendenti pubblici federali e locali. Resteranno senza lavoratori gli aeroporti di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema e le cancellazioni riguarderanno circa. La ripresa deidi linea è prevista per mercoledì 11 aprile. “E’ assolutamente inaccettabile che il sindacato imponga questo conflitto anonnon fa parte di questo scontro di contrattazioni collettive, ma purtroppo i nostri clienti e la nostra azienda sono colpiti dalle conseguenze di tutto ciò”, afferma Bettina Volkens, membro della Direzione Risorse Umane e Affari Legali di. Il sindacato Verdi vuole fare pressione sui ...