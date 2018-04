LUCA BARBARESCHI CONTRO ASIA ARGENTO E #METOO “Ci vediamo in tribunale | la

LUCA BARBARESCHI e Asia Argento - battaglia social e tweet al veleno : Un'accesa lotta sui social quella tra Luca Barbareschi e Asia Argento . Ad iniziare era stato velatamente il regista attaccando il movimento "Me Too" e l'attrice ha...

LUCA BARBARESCHI contro Asia Argento e #MeToo/ “Mi ringraziava piangendo! Non m’interessava andarci a letto…” : Luca Barbareschi contro Asia Argento e il movimento di #MeToo , “Mi ringraziava piangendo! Non m’interessava andarci a letto, questa la differenza tra me e...".(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 15:06:00 GMT)

LUCA BARBARESCHI 'Ho Brizzi sotto contratto per tre anni è un genio - quelli del MeToo dei mentecatti' : MATERA - "Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni ". Lo ha detto, parlando con l'Ansa, l'attore, regista, produttore e direttore del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi , oggi tra i ...

LUCA BARBARESCHI 'Ho Brizzi sotto contratto per tre anni è un genio - quelli del MeToo dei mentecatti' - TV/Radio - Spettacoli : MATERA - 'Ho sotto contratto Fausto Brizzi per tre anni '. Lo ha detto, parlando con l'Ansa, l'attore, regista, produttore e direttore del Teatro Eliseo di Roma Luca Barbareschi , oggi tra i ...

In punta di piedi/ Su Rai 1 il film anticamorra con Bianca Guaccero : parla il produttore LUCA Barbareschi : "In punta di piedi" è il nuovo film tv con Bianca Guaccero che andrà in onda questa sera, lunedì 5 febbraio 2018, in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 14:38:00 GMT)