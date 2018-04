Luca Argentero chiede alla Raggi di aprire il “Casale delle Arti” ai giovani autistici

Luca Argentero : Il nostro Brad Pitt compie 40 anni - : Foto Instagram Per il secondo incontro, quello dell'elogio dell'economia, eravamo in una roulotte, su un set a Firenze . L'avevo aspettato tutto il giorno per intervistarlo. Sarà stato il 2009 o il ...

Fratelli unici : trama - cast e curiosità del film con Luca Argentero e Raoul Bova : Mercoledì 4 aprile, a partire dalle 21.25, va in onda su Rai1 Fratelli unici, film del 2014 diretto da Alessio Maria Federici che vanta nel cast anche Carolina Crescentini e Miriam Leone (che ha dichiarato di accettare indifferentemente ruoli per cinema o tv, a patto che siano belli). Fratelli unici, il trailer Fratelli unici, la trama Il film ruota attorno al rapporto tra Pietro e Francesco. Il primo è un uomo apparentemente realizzato che ...

FRATELLI UNICI/ Su Rai 1 il film con Raoul Bova e Luca Argentero (oggi - 4 aprile 2018) : FRATELLI UNICI, il film in onda su Rai Uno oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Raoul Bova, Luca Argentero e Carolina Crescentini, alla regia Alessio Maria Federici. Il dettaglio.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 09:40:00 GMT)

Fratelli unici come Raoul Bova e Luca Argentero nel film di questa sera su Rai 1 : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Fratelli unici, film IN TV: cast e curiosità Dopo Lezioni di Cioccolato 2 e Stai lontana da me , ...

Iniziano le riprese di “Cosa fai per Capodanno?” con Luca Argentero : Sono in corse le riprese del primo film di Filippo Bologna. Il film intitolato Cosa Fai per Capodanno? è interpretato da Luca Argentero, Massimo De Lorenzo, Carlo De Ruggieri, Isabella Ferrari, Alessandro Haber, Ilenia Pastorelli, Vittoria Puccini, Ludovico Succio, con la partecipazione di Valentina Lodovini e Riccardo Scamarcio. Le riprese del film, prodotto da Isabella […] L'articolo Iniziano le riprese di “Cosa fai per ...

Luca Argentero e Fabrizio Corona / Il tifo per Cristina Matino e Silvia Provvedi (Dance Dance Dance - finale) : Luca Argentero e Fabrizio Corona, il tifo per Cristina Matino e Silvia Provvedi durante la finalissima di Dance Dance Dance, chi vincerà tra di loro? Le dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:26:00 GMT)

Luca Argentero - allarme social ‘Qualcuno si spaccia per me’ : Brutta avventura social per Luca Argentero che ha scoperto che qualcuno gli ha rubato l’identità sui suoi profili spacciandosi per lui. Con esiti ancora difficili da quantificare. Un messaggio identico sia su Instagram, Facebook, Twitter per avvisare i suoi numerosi follower: “Messaggio importante: sono stato informato che un personaggio di dubbia identità intrattiene conversazioni tramite Messenger e Whatsapp fingendo di essere me. ...

Qualcuno chatta fingendosi Luca Argentero : Luca Argentero è alle prese con un grossa grana social: Qualcuno gli ha hackerato i profili WhatsApp e Messenger, e si è divertito a inviare messaggi per conto suo. O meglio, a intrattenere intere conversazioni spacciandosi per lui. A farlo sapere è stato lo stesso attore, con un post su Twitter e una «Storia» identica su Instagram, in cui ha raccontato di non essersene accorto di persona, ma di averlo appreso da altri. Nello stesso post ha reso ...

Myriam Catania - l’ex di Luca Argentero pronta per diventare mamma bis : A maggio 2017 Myriam Catania è diventata mamma del piccolo Jacques, ma per l’attrice sarebbe già tempo di allargare la famiglia. Secondo quanto riferisce il settimanale Spy in edicola venerdì 9 marzo, infatti, Myriam e il compagno Quentin Kammermann non avrebbero perso tempo come dimostrerebbero “le forme arrotondate che l’attrice romana ha mostrato alla conferenza stampa del film Anche senza di te, che la vede protagonista ...

Luca Argentero - il bello e buono emoziona a «C’è Posta per Te» : A volte basta un sorriso per aprire i cuori. Come quello che ha donato Luca Argentero nel programma C’è Posta per Te ad Anna, la donna napoletana che dopo il lutto del marito, morto per un cancro ai polmoni un anno e mezzo fa, non si è data più pace e ha trascurato i figli. Ospite di Maria De Filippi la vedova ha raccontato la sua storia attraverso la conduttrice chiedendo di porre le sue scuse in tv ai figli Melissa e Francesco. Dopo la ...