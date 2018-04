L' RPG Souls-like fantascientifico Dolmen arriva su Kickstarter

eurogamer

(Di lunedì 9 aprile 2018) Massive Work Studio ha da poco lanciato una campagna di finanziamento super, un peculiare RPGche vuole combinare il celebre sistema di combattimento dei titoli From Software con una mole di meccaniche completamente inedite.Ininfatti saremo i sopravvissuti di uno schianto su un pianeta alieno, abitato da creature non propriamente amichevoli, nel quale dovremo combattere per ottenere risorse e materiali utili per craftare nuove armi e armature. Come riporta Gaming Bolt, a prima vista il gioco assomiglia a un curioso ibrido tra Darke Dead Space, quindi se vi sono piaciute queste due IP non potrete che essere incuriositi da.Lo studio ha fissato la somma obiettivo di 90 mila dollari, che andranno raccolti entro il 9 maggio per aiutare lo sviluppo del gioco. Massive Work ha in programma di lanciare alcune sessioni di test ...