Lombardia | all' auditorium Gaber arrivano Le migliori chitarre di Lombardia

Maiali maltrattati in 6 allevamenti in Lombardia : condizioni igieniche al limite : Gli animalisti europei dell’Eurogroup for Animals e della lega Antivivisezione, assieme l’Intergruppo benessere animale del Parlamento Europeo, hanno denunciato le condizioni igieniche e veterinarie di 6 diversi allevamenti italiani delle Province di Brescia, Cremona e Mantova, tra cui 4 di questi forniscono le carni al prestigioso prosciutto di Parma. E’ una “gravissima mancanza di rispetto della normativa ...

Lombardia - primo giorno di scuola in Consiglio : molti neoeletti - anche Lady Carabina e l'ex valletta di Biscardi : Su ottanta presenti solo 21 donne. Alessandro Fermi eletto presidente. Al Pirellone è iniziata l'era Fontana

Lombardia : Fi - Comazzi eletto capogruppo e Gallera capo delegazione : Milano, 3 apr. (AdnKronos) - Gianluca Comazzi è il nuovo capogruppo di Forza Italia in Regione Lombardia e Giulio Gallera è stato designato capo delegazione. Lo comunica Forza Italia della Lombardia. Nel corso di una riunione di gruppo a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, Forza Italia ha

Monte Isola - Lombardia/ Il comune che ha accolto l’installazione di Christo (Il Borgo dei Borghi 2018) : Anche quest'anno “Kilimangiaro” propone il concorso "Il Borgo dei Borghi". Per l'edizione 2018 a rappresentare la Lombardia è stato scelto Monte Isola.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 11:34:00 GMT)

Lombardia : De Rosa (M5s) - Cattaneo all’Ambiente scelta che preoccupa : Milano, 30 mar. (AdnKronos) – “Per chi, come noi, vorrebbe una Lombardia capace di mettere l’ambiente al primo posto, apprendere della nomina di Raffaele Cattaneo ad assessore dell’Ambiente suscita quantomeno qualche perplessità”. Così Massimo De Rosa, portavoce in Consiglio regionale della Lombardia per il Movimento Cinquestelle.Il riferimento è ad alcune politiche promosse durante la presidenza di Cattaneo al ...

Lombardia : F.Sala (Fi) - mia nomina all’insegna della continuità : Milano, 29 mar. (AdnKronos) – “Sono onorato dalla nomina ricevuta dal governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana. Lo ringrazio per la fiducia come non posso che essere riconoscente al presidente Silvio Berlusconi e alle migliaia di elettori che hanno creduto in questo progetto. è una nomina all’insegna della continuità che premia il lavoro svolto negli scorsi anni e che mi sprona al meglio per il futuro”. Lo afferma ...

M5s - la Lega allarga le braccia anche in Lombardia. Fontana : “Autosufficienti - ma appoggio esterno è benvenuto” : “Sostegno di M5s? La nostra maggioranza continuerà ad amministrare. Tutte le forze che vorranno collaborare su specifici argomenti saranno bene accette. La maggioranza è autosufficiente. Se ci saranno appoggi esterni, molto bene”. Così il neo governatore della Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di insediamento a capo della regione, tenutasi stamani a Palazzo Lombardia a Milano L'articolo M5s, la Lega allarga le ...

Regione Lombardia - parte il conto alla rovescia per la giunta di Fontana : Attilio Fontana , LAPresse, Oggi, a oltre venti giorni dalle elezioni, per Attilio Fontana dovrebbe essere la giornata della proclamazione ufficiale a nuovo presidente della Lombardia. A questo punto ...

BOATI IN Lombardia/ Dalle evacuazioni ai selfie - come mai siamo così idioti? : Dopo il doppio “bang” dei due jet, sui social si sono diffuse una serie di false notizie: attentati, terremoti, disastri aerei. Con poca attenzione ai segni della realtà. MARCO TEDESCO(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 06:02:00 GMT)BOATI E ESPLOSIONE LOMBARDIA, COSA È SUCCESSO?/ AirFrance conferma Aeronautica: “perso contatto radio”FACEBOOK/ Cause legali e informatori ignorati, cosa non va nel basso profilo di "Zuck", di J. Condliffe

Boom sonico - inseguimento nei cieli della Lombardia : allarme per i boati provocati dai jet. “Complimenti ai piloti per la prontezza” : L’allarme e’ scattato intorno alle 11 tra Milano e il nord della Lombardia: “Due boati sordi, molto forti anche se in lontananza, provenienti dal cielo”, secondo le piu’ pacate delle numerosissime segnalazioni giunte per telefono alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco da parte dei cittadini allarmati. Come si e’ presto scoperto, non si trattava di un’esplosione accidentale o di una bomba, ma ...

Boati in Lombardia - caccia rompono muro del suono : ‘Emergenza dirottamento’. Allarme da Bergamo a Varese : Due Boati fortissimi hanno allertato la popolazione in Lombardia e anche oltre, fino ad Aosta, intorno alle 11. Tanta la preoccupazione, mentre sui social si moltiplicavano i messaggi che riferivano di scene di panico in strada. Ma che cosa è successo? Dopo un’ora di psicosi, a chiarire quello che è successo è stata l’Aeronautica militare: quei botti sono stati provocati dal volo supersonico di una coppia di caccia decollata da ...

ESPLOSIONE Lombardia - COSA È SUCCESSO?/ Caccia rompono muro suono - ultime notizie : “allarme dirottamento” : Doppia ESPLOSIONE in LOMBARDIA, udite a Milano, Bergamo, Como e Varese. COSA è SUCCESSO? ultime notizie, panico social ma sono due Caccia che hanno rotto barriera del suono. Ecco perchè(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 13:55:00 GMT)