Lo Stato è super rapace | è record di entrate tra tasse e contributi

Ndrangheta - arreStato in Calabria Giuseppe Pelle è figlio del superboss e reggente del clan : L'uomo ai vertici di uno dei più importanti clan della 'Ndrangheta è caduto all'alba nella rete della polizia in Calabria. Si tratta di Giuseppe Pelle, classe 1960, capo strategico e membro della '...

Al supermercato coi sacchetti per la verdura portati da casa : c'è l'ok del Consiglio di Stato : Non ci sono più dubbi, "carta canta". Via libera all'utilizzo, al supermercato o dal fruttivendolo, dei sacchetti monouso per frutta e verdura portati da casa o acquistati altrove. Potranno...

Sergio Battelli : "Sono Stato vittima di malasanità in terza superiore". Il tesoriere M5S racconta perché ha lasciato gli studi : "Vi voglio raccontare una breve storia. In terza superiore ITIS mi ammalo, per un gravissimo caso di malasanità, rimango appeso nella mia malattia per un anno intero, solo dopo mille mila giri tra ospedali, cure e dottori finalmente un bravissimo pneumologo di Genova trova il mio problema".Sergio Battelli - classe 1982, dieci anni da commesso in un negozio di animali e una licenza di terza media - oggi è il tesoriere del Movimento ...

È Stato avviato un procedimento disciplinare contro la carabiniera che aveva denunciato per molestie un suo superiore : Il suo caso era stato raccontato a Presa Diretta: è accusata di non aver chiesto l’autorizzazione a dare un’intervista e di aver screditato il prestigio dell'Arma The post È stato avviato un procedimento disciplinare contro la carabiniera che aveva denunciato per molestie un suo superiore appeared first on Il Post.

Henrieta - Millie e Menna - le tre sciatrici ipovedenti che hanno conquiStato il SuperG : Nella seconda giornata delle Paralimpiadi di Pyeongchang, la britannica Millie Knight si è messa al collo la medaglia d’argento per il SuperG, circa 24 ore dopo dopo averne portata a casa un altra nella discesa libera. Non è l’oro, ma per Millie ha forse lo stesso valore. 19 anni, ipovedente da quando ne aveva uno a causa di una brutta infezione agli occhi, Millie, che scende a velocità impressionanti dalle cime ...

Supervertice dello Stato maggiore M5s. Con Di Maio anche Casaleggio : no a governi di unità nazionale - pressing sulla direzione Pd : Luigi Di Maio riunisce il suo nuovo gruppo parlamentare. Oltre trecento eletti, più di due terzi si affacceranno per la prima volta nel Palazzo. È l'ennesimo discorso della vittoria, che riceve una standing ovation prontamente rilanciata da tutti i profili social del Movimento 5 stelle. Chiede fiducia ("Fidatevi di me"), rivendicando per sé tutte le decisioni strategiche, a partire dalla nomina dei capigruppo Giulia Grillo e ...

Elezioni2018 - Berlusconi conteStato al seggio da una Femen a seno nudo. Roma - appello del Campidoglio : "Troppe file - andate a votare un'ora prima della chiusura" Alle ore 19 affluenza superiore al 50% : Silvio Berlusconi contestato da un'attivista Femen a seno nudo nel seggio di Milano dove il leader di Forza Italia si era recato per votare alle elezioni politiche 2018. La ragazza gli ha...

“Ecco come vivo”. La verità di Marilena - la donna svenuta al supermercato. Ha rattriStato tutta l’Italia : ora la 75enne racconta quello che è successo all’interno del negozio e il motivo del malore che l’ha fatta finire su tutti i giornali : Tristissima vicenda a a Pontevigodarzere, alla periferia di Padova. Giovedì 1 marzo una donna anziana è collassata mentre si trovava al supermercato a fare la spesa. La donna, 75 anni, ha accusato un malore ed è stata subito soccorsa da un medico presente per caso nel negozio. Agli altri clienti che l’hanno aiutata, l’anziana ha spiegato di aver fame ma di non poter comprare nulla perché i soldi della pensione non le bastano. ...

Super Mario Odyssey è sempre Stato pianificato per Nintendo Switch : Tra Super Mario 3D World e Super Mario Odyssey sono passati quattro anni, sottolinea Nintendoeverything.Super Mario 3D World è approdato su Wii U a novembre 2013 mentre Odyssey è uscito lo scorso ottobre, non troppo tempo dopo il lancio di Nintendo Switch.Poiché ci sono voluti diversi anni per la realizzazione dei un nuovo Super Mario, considerare che Odyssey sia arrivato in tempo per il primo anni di Switch fa fa domandare ad alcuni se ilo ...

Rapine in bar e supermercato - arreStato calabrese : Sono considerati i responsabili di due Rapine a mano armata compiute lo scorso 23 dicembre e lo scorso 2 gennaio ai danni di un bar-tabaccheria di Via Bacone e di un supermercato di Via dell'...