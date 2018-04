L' Italia non è un Paese per scienziati | né ricercatori

Financial Times : "L'Italia non può permettersi un lungo stallo ma i mercati si fidano di Mattarella" : Sergio Mattarella rassicura le cancellerie e i mercati internazionali e c'è fiducia nel fatto che sappia spingere i partiti a trovare una soluzione compatibile con i vincoli europei e transatlantici italiani. Un editoriale del Financial Times getta uno sguardo sull'Italia uscita dalle elezioni del 4 marzo che, si legge, "sono state il più grosso terremoto politico in Europa" dopo la Brexit. Si è trattato di "un grido di ...

Come vivono gli Italiani il fatto di non avere ancora un governo? : Non bene. Anche perché il voto del 4 marzo era dettato dallo scontento e dalla voglia che cambiasse tutto e subito. Ma la democrazia ha i suoi tempi che, volenti o nolenti, vanno accettati

Storie Italiane : duro scontro in diretta tra Al Bano e Loredana Lecciso. Il cantante : «Ci siamo lasciati. Non voglio nemmeno sentirla al telefono» : Loredana Lecciso e Al Bano (da Twitter) Fuori programma a Storie Italiane: il salotto di Eleonora Daniele questa mattina si è trasformato all’improvviso in un ring sul quale si sono fronteggiati in diretta telefonica Al Bano e Loredana Lecciso riguardo la fine della loro storia d’amore. Il cantante di Cellino San Marco, sfogandosi con la conduttrice, ha detto per la prima volta chiaramente che il loro rapporto è definitivamente ...

Capello : 'Il campionato Italiano? C'è poca qualità - non ci sono maestri' : Copiare bene è fondamentale' ha detto il tecnico a 'Radio anch'io sport'. Capello ha poi assicurato di non avere un futuro da Ct della nazionale italiana: 'Ho già fatto le mie esperienze in ...

Università - ancora una volta in Italia la ricerca non è un lavoro : In Italia, ancora una volta, la ricerca non è un lavoro. Ce lo aveva ricordato due anni fa il ministro Poletti, giustificando l’esclusione dall’indennità di disoccupazione per assegnisti, dottorandi e borsisti proprio in questo modo: se sei un ricercatore precario in Università il tuo non è lavoro, è formazione, quindi niente sussidio se ti lasciano a casa. Ci sono voluti mesi di proteste e iniziative per cambiare, almeno in parte, la ...

M5s - Bonafede il ministro della giustizia di Di Maio : 'Non solo Berlusconi - no anche a Forza Italia' : Il problema non è solo Silvio Berlusconi , ma tutta Forza Italia . Altro che 'niente veti', il Movimento 5 Stelle si conferma il partito delle manette e basta leggere l'intervista concessa alla Stampa ...

Bunga bunga - escort - doppia morale : così Verdi il “tricolore” da quasi 200 anni spiega l’Italia agli Italiani (che non sempre hanno capito) : Le corna che fanno male più al nome che al cuore. Le cene eleganti e i cortigiani vili, adoranti intorno al governante, che peraltro se ne frega di governare. Le escort mantenute e poi allontanate dai parenti del consumatore finale. Il cazzeggio fine a se stesso del vitellone fino a un’età ormai stramatura. Le donne, poi, trattate come soprammobili: da usare e gettare, da possedere non solo nel senso carnale ma anche come proprietà ...

Coppa Davis 2018 : Italia - questo è il tuo livello massimo. Fognini non basta - urgono ricambi : Per il terzo anno consecutivo l’Italia si ferma ai quarti di finale della Coppa Davis. Dopo Argentina e Belgio, è stata la Francia a Genova ad interrompere il cammino degli azzurri. Una vittoria per 3-1 da parte transalpini, ampiamente meritata per quello che si è visto in campo, con un Lucas Pouille eccezionale e con un doppio semplicemente perfetto. Niente impresa, dunque, per l’Italia contro i campioni in carica, e la sensazione ...

BankItalia - l'oro non si tocca. Debito è sostenibile e ulteriori : Tra i parametri economici senza dubbio il Debito pubblico è quello che fa più paura. Ma sembra scongiurato il rischio che la Banca d'Italia sia costretta a vendere parte delle sue riserve auree.