L' Inter avrebbe meritato di vincere a Torino | ma il calcio non è pugilato

Torino - Sirigu : 'Se l'Inter avesse vinto - non avrebbe rubato niente'. Mazzarri : 'Avremmo dovuto soffrire di meno' : Così Walter Mazzarri, intervistato da Premium Sport, sul successo del suo Toro sull'Inter. Come giudica la prova di Belotti? 'Ha fatto una grande partita di sacrificio - spiega il tecnico -, io gli ...

Pandev ricorda uno speciale derby vinto contro il Milan e svela un retroscena di Mourinho all'intervallo : "ci disse che quell'Inter avrebbe ... : A decidere furono le reti di Milito e Pandev e proprio il macedone ha parlato così alla Gazzetta dello Sport : "Se sei una squadra unita puoi anche vincere un derby in 9. Mourinho nell'intervallo, ...

Ambra Battilana Intervistata da Asia Argento sul caso Weinstein : "Se non avessi registrato - non mi avrebbe creduto nessuno" : Ambra Battilana, la modella italiana che grazie a una sua registrazione con un microfono nascosto ha incastrato il produttore cinematografico Harvey Weinstein, si racconta al Fatto Quotidiano. A intervistarla è Asia Argento, anche lei vittima delle molestie sessuali di Weinstein.Con la registrazione del mio incontro con Weinstein mi sono sentita utile, ho provato una sensazione di felicità che da tanto non sentivo, nel pensare che ...