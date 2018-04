L' Industria 4 0 dal volto umano Ecco come in ambito manifatturiero

Cobalto - litio & co : l'Industria del futuro passa dall'Africa - e dai suoi metalli - : L'Africa è ricca di materiali utili all'industria dell'energia elettrica e delle batterie, dall'auto ai tablet. Ma la situazione geopolitica è delicata

Cobalto - litio & co : l’Industria del futuro passa dall’Africa (e dai suoi metalli) : Foto di Riccardo Venturi per RES4AFRICA In Africa è pronta una legge che sta facendo sudare freddo chi acquista metalli per le batterie elettriche. Il presidente della Repubblica democratica del Congo, Joseph Kabila, è pronto a firmare un decreto per aumentare le royalties sulle estrazioni di metalli e tassare i profitti delle compagnie minerarie. Il Congo, d’altronde, ha riserve ragguardevoli di oro, rame e Cobalto. In particolare, dallo stato ...

Industria 4.0 : dal Salone del leasing l’invito al governo - continuità/Adnkronos : Milano, 20 mar. (Adnkronos) – “Una sfida per consolidare un periodo veramente importante del settore, cresciuto a doppia cifra”. E’ questa l’idea da cui trae origine Lease 2018, il primo Salone del leasing e del noleggio, protagonista oggi e domani a Milano. “Il successo di adesione che sembra riscuotere è per noi una fonte di grande soddisfazione”, spiega Enrico Duranti, presidente Assilea al termine ...

Industria Lecchese : fatturato al top dal 2008 e occupazione in crescita : ... + produttività =+ lavoro; +lavoratori impiegati = + consumi + domanda sia esterna che interna = + fatturato e ricavi per l'Industria Un'Industria in crescita è sicuramente il traino della economia ...

Piombino - Jindal presenterà a breve piano Industriale per Aferpi : Il gruppo indiano Jindal presenterà 'a breve' il piano industriale e finanziario per le acciaierie di Piombino sul quale le istituzioni potranno impegnarsi per fornire i supporti necessari, e ...

Pd - Calenda si tessera : “M5s è la fuga dalla realtà. Qui il leader c’è - è Gentiloni”. E poi la frecciata a ConfIndustria : “Siamo stati e siamo alternativi al M5S che rappresenta non la cultura di governo la ma cultura della fuga dalla realtà. Dobbiamo rimanere qui perché i voti che hanno dato sono voti che vogliono questo. Penso che sia sbagliato tradirli”. Così Carlo Calenda, lasciando il Nazareno, dove ha deciso di iscriversi al Partito democratico. “In questo momento di tutto abbiamo bisogno tranne che di correre da qualche parte. Abbiamo ...

Industria - recupero produzione dal 2014 : 18.35 Recupera la produzione Industriale dello 0,5% in febbraio dopo il calo di gennaio. Il centro studi ConfIndustria rileva anche la variazione congiunturale che nel primo trimestre 2018 è di +0,6% in frenata dal +0,8% dal quarto trimestre 2017. "Nonostante significative oscillazioni frequenti tra dicembre e gennaio la produzione Industriale procede lungo un percorso di recupero iniziato nel 2014 che ha portato a una crescita cumulata del ...

Dal Cipe oltre un miliardo per l'Industria e contro i casi-Embraco e 900 milioni per strade e ferrovie : Ce n'è un po' per tutti. Ma in cima alla lista de dei nuovi investimenti approvati dal Cipe , chiamato ad assegnare quasi 5 miliardi di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo e la coesione, c'...

Dal Cipe 1 miliardo e 50 milioni per gestire le reIndustrializzazioni : La politica industriale di sviluppo viene ora affiancata da una politica industriale di protezione. Il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda annuncia lo stanziamento di un miliardo e 50 ...

Segnali di ripresa dall'Industria. Fatturato 2017 cresciuto del 5 - 1% : Gli ordini hanno segnato un aumento del 6,6%, per il solo comparto manifatturiero del 3,3%. Settore auto: Fatturato +6,1%, ordini 3,9%. Soddisfazione del ministro dello Sviluppo Economico Calenda. ...

Industria - l’Istat : cresce il fatturato - al top dal 2011 : Nella media del 2017 il fatturato dell’Industria, corretto per gli effetti di calendario, aumenta in valore del 5,1%, gli ordini del 6,6% (dati grezzi). Lo rileva l’Istat aggiungendo che il dato sul fatturato è il più alto dal 2011 (quando era +6,8%) e che per il solo comparto manifatturiero cresce in volume del 3,3%. A dicembre, il fatturato dell’...

Il fatturato dell'Industria ai massimi dal 2008 - +5 - 1% - : Roma, 22 feb. , askanews, Ottima chiusura d'anno per l'industria italiana. Secondo i dati d'Istat a dicembre, per il fatturato dell'industria si rileva, per il terzo mese consecutivo, un incremento ...

Istat : nel 2017 fatturato Industria +5 - 1% - al top dal 2011 : Il contributo più ampio viene dalla componente interna dell'energia. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quello maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di prodotti di elettronica ed ottica

Istat : nel 2017 fatturato Industria +5 - 1% - il top dal 2011 : Il contributo più ampio viene dalla componente interna dell'energia. Per il fatturato tutti i settori registrano incrementi tendenziali, quello maggiore del comparto manifatturiero si rileva nella fabbricazione di prodotti di elettronica ed ottica