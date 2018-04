Limbadi | l' auto sventrata di Matteo Vinci

quotidiano

: Bomba in auto, un morto e un ferito a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. La vittima si era candidata alle elez… - Agenzia_Ansa : Bomba in auto, un morto e un ferito a Limbadi, in provincia di Vibo Valentia. La vittima si era candidata alle elez… - Agenzia_Ansa : Un morto ed un ferito nello scoppio di un'auto, ipotesi bomba. La vittima si era candidata alle elezioni comunali d… - fattoquotidiano : Un morto e un ferito in gravi condizioni. A Limbadi, in provincia di Vibo Valentia, ha perso la vita Matteo Vinci… -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Un'bomba ha ucciso, 42 anni, a, centro della proa di Vibo Valentia, in Calabria. L'uomo, conosciuto in zona per essersi candidato alle ultime elezioni comunali, stava ...