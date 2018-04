L' export lombardo tra dazi | Trump e instabilità politica

Dazi : +20 - 7% export cibo lombardo in Cina : "Il Made in Italy, a cominciare dai prodotti lombardi, potrebbe avvantaggiarsi delle tensioni tra i due giganti dell'economia mondiale" afferma la Coldiretti regionale, ricordando che "in Cina è ...

Dazi - export agroalimentare lombardo in Cina oltre 70 mln - +20 - 7% - : Milano, 3 apr. , askanews, L'export lombardo agroalimentare in Cina nel 2017 segna un +20,7% rispetto all'anno precedente e per la prima volta supera i 70 milioni di euro in valore: è quanto emerge da ...

Alimenti : record storico export lombardo a 7 mld euro (2) : (AdnKronos) - Nonostante l’embargo ancora in vigore, aumentano le esportazioni verso la Russia: 96 milioni di euro nel 2017 (+43%). In europa segno positivo anche per i prodotti alimentari lombardi in Francia con 881 milioni di euro (+7%), Germania con 700 milioni di euro (+5%) e Gran Bretagna con 5