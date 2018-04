Lettera a Renzi | ira social sul Molleggiato

Adriano Celentano - Lettera a Matteo Renzi/ “Vai da Di Maio per guarire l’Italia : risbagliare è da deficienti” : lettera di Adriano Celentano a Matteo Renzi (e al Pd): "vai da Luigi Di Maio per guarire insieme l'Italia, non oso pensare se non lo facessi. Sbagliare è umano, ma risbagliare..."(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 12:24:00 GMT)

"Basta stillicidio" - la Lettera di Tiziano Renzi : Da quattro anni la mia vita professionale e personale è stata totalmente stravolta . Dopo anni di onorata carriera, senza alcun procedimento penale mai aperto in tutta la mia vita nei miei confronti, ...

Direzione Pd - Matteo Renzi si dimette con una Lettera. Martina segretario temporaneo - niente congresso subito : Dimissioni, ma niente congresso subito. Il Pd archivia la segreteria di Matteo Renzi , che dice addio affidando una lettera al presidente dem Matteo Orfini letta alla Direzione del partito: 'Caro ...

Orfini legge Lettera dimissioni Renzi : 16.44 "Di fronte alle dimissioni abbiamo una procedura fissata dallo Statuto: il vice segretario assume la gestione politica e il presidente ha un mese di tempo per convocare l'assemblea nazionale". Così Orfini alla Direzione del Pd dopo aver letto la lettera di dimissioni di Renzi da segretario. "Preso atto dei risultati elettorali rassegno le mie dimissioni. Ti prego di convocare l'Assemblea, in quella sede spiegherò le ragioni delle ...

In corso la direzione Pd - Orfini legge la Lettera di dimissioni di Renzi : Martina ribadisce: il Pd all'opposizione. 'Cari Di Maio e Salvini prendetevi le vostre responsabilita'' ha detto il vicesegretario chiedendo alla segreteria dimissionaria di andare avanti - E' ...

Anzaldi : ripartire da risposta Renzi a Lettera di Paolo : Roma – Anzaldi: forti delle nostre idee guarderemo a futuro con speranza e determinazione Roma – Di seguito le parole apparse sul profilo Facebook di... L'articolo Anzaldi: ripartire da risposta Renzi a lettera di Paolo proviene da Roma Daily News.

Pd - Renzi : ecco la Lettera di dimissioni "Alleati con M5S?" Coro di no tra gli eletti : Nella lettera nelle mani di Orfini: «Le mie dimissioni sono esecutive, sono già fuori senza scontri e polemiche, con grande serenità»

Renzi si è dimesso lunedì - Lettera formale : E' a questo Pd in agitazione che manda il suo messaggio da sinistra Pier Luigi Bersani: "Se nel mondo progressista si smette finalmente di negare il problema, una sinistra plurale potrà riprendere il ...

Renzi - ecco la Lettera di dimissioni La guida del partito va a Martina : La lettera di addio di Renzi è datata 5 marzo. L'ha in mano Orfini, a cui il segretario l'ha consegnata quello stesso giorno perché venga ufficializzata lunedì prossimo in Direzione. Non ci sono ...

Pd - Orfini : “Renzi si è dimesso lunedì con una Lettera formale” : Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” Il presidente dem: “Continuare a discutere di un fattoormai avvenuto non ha molto senso” Continua a leggere L'articolo Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” proviene da NewsGo.

Pd - Orfini : “Renzi si è dimesso lunedì con una Lettera formale” : Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” Il presidente dem: “Continuare a discutere di un fattoormai avvenuto non ha molto senso” Continua a leggere L'articolo Pd, Orfini: “Renzi si è dimesso lunedì con una lettera formale” proviene da NewsGo.

Lunedì direzione Pd con Renzi che si è dimesso con Lettera formale. Intanto arriva Calenda : Prime mosse dopo il tracollo elettorale. Il ministro dello Sviluppo economico, appena iscritto, chiarisce di essere contrario ad una resa dei conti interna e a sostenere un esecutivo Cinquestelle, in ...

Pd - Orfini : 'Renzi si è dimesso lunedì con una Lettera formale' : "Matteo Renzi si è formalmente dimesso lunedì da segretario del Pd. Come da lui richiesto nella lettera di dimissioni, e come previsto dallo statuto, ho immediatamente annunciato la convocazione dell'...

Matteo Renzi - c'è una sua Lettera : dimissioni esecutive da lunedì prossimo : A questo punto è giallo. Perchè Maurizio Martina e Matteo Orfini sostengono di avere una lettera che leggeranno lunedì prossimo alla direzione nazionale del Pd nella quale Matteo Renzi comunica che da ...