Letizia vs Sofia Il litigio reale che ha ispirato i meme e com’è finita

Le critiche al video dello screzio fra le regine Letizia e Sofia hanno fatto effetto e questa foto lo dimostra : Il clamore mediatico suscitato dal video in cui la regina Letizia impedisce alla suocera, la regina Sofia, di farsi scattare una foto insieme alle due nipotine deve aver messo in subbuglio la famiglia reale spagnola. Un diverbio presto rientrato, davvero o per convenienza, visto che solo una settimana più tardi le due si sono lasciate ritrarre insieme alle principesse Leonor e Sofia e al Re Felipe davanti all'entrata dell'ospedale dove il ...

Lite reale tra la Regina Letizia e la suocera Sofia : Il conflitto tra suocera e nuora è anche reale. Lo confermano l’ex Regina Sofia di Spagna e la Regina consorte di Re Felipe, Letizia. Un siparietto imbarazzante tra le due al termine della messa pasquale a Palma di Majorca sta facendo il giro del web. Tanto che a favore di suocera o nuora si sono creati due schieramenti sul web. Un video mostra l’incidente, che comunque lo si veda non è affatto “nobile”! Sul sagrato della Cattedrale, ...

"Fuori - antipatica!". I sudditi fischiano Letizia dopo la lite con la regina Sofia : I sudditi della monarchia dei Borbone di Spagna sembrano non avere dubbi su dove vadano le loro simpatie dopo lo sgarbo a Pasqua della regina Letizia alla suocera la regina emerita Sofia di Grecia: nella sua prima apparizione pubblica dopo l'incidente, Letizia Ortiz oggi è stata accolta a Madrid da fischi e grida di "fuori!" o "antipatica!".Le immagini della 'lite' nella Cattedrale di Palma di Maiorca uscite ieri sui social hanno ...

I flash e quel gesto stizzito Lite tra la regina Letizia e la suocera Sofia : cosa è successo Video|«Amiche mai» : le foto : Il momento di tensione fra le due sovrane è avvenuto nella Cattedrale di Palma di Maiorca al termine della Messa pasquale ed è stato immortalato in un video

Letizia Ortiz e quel litigio (virale) con la suocera Sofia : Una nonna in posa insieme alle nipotine per una foto ricordo, la madre che arriva a sistemare i capelli di una delle figlie mettendosi tra le tre e l’obiettivo, l’espressione stizzita della più anziana, il figlio di lei che corre a mediare. Cose che capitano anche nelle migliori famiglie, ma se i protagonisti hanno una corona sulla testa la prospettiva cambia immediatamente. https://www.youtube.com/watch?v=9Vj_vA-W3Dk Protagoniste ...

La regina Sofia vuole farsi la foto con le nipotine - ma la nuora Letizia glielo impedisce : Impazza sui social spagnoli il video dello 'sgarbo' della regina Letizia Ortiz, moglie di re Felipe VI, alla suocera, la regina emerita Sofia di Grecia, al termine della messa di Pasqua nella cattedrale di Palma di Maiorca.Alla fine della cerimonia, si vede in un video, la madre di re Felipe VI si è avvicinata alle due nipotine la principessa Leonor e l'infanta Sofia erede al trono e fa cenno al fotografo ufficiale di casa reale di ...