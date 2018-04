L' Esortazione del Papa in un video-spot | è la prima volta

notizie.tiscali

: Gaudete et exsultate è il titolo dell’esortazione apostolica di #papaFrancesco sulla santità nel mondo contemporane… - oss_romano : Gaudete et exsultate è il titolo dell’esortazione apostolica di #papaFrancesco sulla santità nel mondo contemporane… - Avvenire_NEI : #GaudeteEtExsultate L'invito del #Papa. La santità passa per la vita quotidiana - 10_cosimo : RT @Tornielli: L'esortazione del Papa: Pelagianesimo e gnosticismo, quei “sottili nemici” della santità @vatican_it -

(Di lunedì 9 aprile 2018) Roma, , askanews, - Per lail Vaticano realizza undi presentazione di unaapostolica , Vatican Media, . Lo fa in occasione della pubblicazione di "Gaudete et ...