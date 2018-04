L' era dei camion-killer

Greenpeace : “Generali non assicura chi è a rischio alluvioni mentre finanzia i responsabili dei cambiamenti climatici” : “Generali assicura il carbone ma non i cittadini colpiti dai cambiamenti climatici“. È la denuncia di Greenpeace Italia che a Genova ha realizzato una video inchiesta a supporto della sua campagna (la potete vedere qui), entrando con una telecamera nascosta in diverse agenzie della compagnia assicurativa. Il risultato? Nel 90% dei casi non è stato possibile iniziare l’iter per assicurare una casa nel capoluogo ligure a rischio ...

Isola dei famosi - la semifinale : anticipazioni 9 aprile : stasera sapremo tutti i finalisti : Isola dei famosi sarà visibile anche in streaming da tablet, cellulare e pc sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand L'Isola dei famosi, anticipazioni 9 aprile ...

Stasera in TV Streaming Diretta 9 aprile 2018 : Isola dei Famosi : Stasera in tv guida Streaming Canale 5, Italia 1, Rete 4 9 aprile L'Isola dei Famosi Come detto, alle 21.25 su Canale 5 Alessia Marcuzzi con Mara Venier e Daniele Bossari conduce la semifinale del ...

Inter - arriva il sorprendente rifiuto del Valencia alla richiesta dei nerazzurri Video : C'è grande delusione in casa #Inter dopo la sconfitta subita ai danni del Torino [Video] per 1-0, che non solo ha negato il sorpasso alla Roma al terzo posto, ma ha anche portato la squadra di Luciano Spalletti al quinto posto, superata dalla Lazio, vincente alla Dacia Arena contro l'Udinese. Ora la classifica dice che Lazio e Roma sono terza e quarta in classifica a 60 punti e, a re, c'è l'Inter al quinto posto a 59 punti. Il rammarico aumenta ...

Furore 3 ci sarà? Il finale della seconda stagione chiuderà le disavventure dei Licata : finita l’era Ares Film-Mediaset? : Furore 3 ci sarà? I fan sono già in apprensione al cospetto della messa in onda del finale della seconda stagione. Le disavventure dei Licata sembrano essere arrivate al capolinea e questo lascia pensare che non ci sarà un altro capitolo della saga, almeno se teniamo conto degli ascolti tv dei nuovi episodi. L'addio di Francesco Testi, il pubblico stanco di struggenti storie d'altri tempi e il flop di questa seconda stagione (arrivata davvero ...

“Adesso finitela!”. Ermal Meta furioso - esplode Amici. Siamo solo alla prima puntata del serale e l’atmosfera è già bollente. Stanco dei commenti - il cantante scende in difesa del suo pupillo. Parole pesantissime : Inizio con polemica per Amici, il talent di Maria De Filippi che ha preso il posto di C’è posta per te nel sabato sera di Canale 5. A scatenare la bagarre è un insospettabile, il fresco vincitore di Sanremo Ermal Meta. Sempre pacato e cauto, a volte anche troppo secondo i fan, il cantante albanese ha sbottato e non e le ha mandate a dire a Rudy Zerbi e Di Francesco. Il motivo?Il discografico e il compagno di Fiorella non hanno risparmiato ...

Cannabis terapeutica - storie dei malati costretti a ingegnarsi : “In Italia quantità insufficienti e in tempi biblici” : La Cannabis medica scarseggia. È da giugno dello scorso anno che i pazienti rincorrono la cura e in Emilia Romagna trovano le briciole. Alla farmacia San Carlo di Ferrara, il telefono squilla senza sosta: “I pazienti vogliono sapere se la Cannabis è arrivata e sono arrabbiati perché non basta per tutti – ammette il dottor Matteo Mantovani – Mentre noi passiamo più tempo alla cornetta che a servire i clienti”. A meno di cento ...

9 aprile : 'New Roots-Migrantour' Napoli raccontata con gli occhi dei cittadini di origine straniera : I diversi incontri affrontano in modo coinvolgente e divertente alcuni aspetti fondamentali per rendere affascinate il racconto di Napoli Città-Mondo. Dopo il primo incontro introduttivo ...

Amici - debutto nel caos. Al Serale vince Matteo dei Blu - eliminato Filippo : "Amici" di Maria De Filippi è come la Mercedes di F1: una macchina da guerra che va messa a punto perché tende a incepparsi e a far sbuffare il pubblico. Il regolamento è inutilmente arzigogolato, le ...

